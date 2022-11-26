توقعات بحالة ممطرة غزيرة الثلاثاء

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توقع مركز الأرصاد الجوية الإقليمي “وسم”، أن تشهد عدد من مناطق المملكة حالة ممطرة غزيرة، الثلاثاء المقبل، رافعًا مستوى التنبيه إلى اللون الأحمر.
وقال مركز وسم عبر حسابه بموقع “تويتر” “تنبيه جوّي يوم الثلاثاء حالة ممطرة غزيرة تؤثر على تبوك والمدينة المنورة وسواحلها تشمل الوجه وضبا وينبع والمناطق المحيطة وتمتد نحو الجوف وحائل وحتى شمال منطقة مكة”.
كما توقع المركز تشكل السيول الواسعة، لافتًا إلى أن الحالة الجوية تمتد بشكل أقل قوة نحو مكة المكرمة وجدة الأربعاء المقبل.
من جانبه، قال عيد المضلعاني المتخصص في مناخ تبوك، أن ملخص توقعات النماذج للحالة الجوية القادمة يوم الثلاثاء تكشف أن هناك حالة قوية على سواحل تبوك والمدينة وجنوب تبوك والعلا وطريف وغرب الجوف.
وتوقع المضلعاني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الأمطار تشمل أجزاءً كبيرة من منطقة تبوك ما بين المتوسطة والغزيرة، وتمتد حتى غرب حائل والحدود الشمالية وأجزاء من منطقة مكة والمرتفعات الجنوبية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.