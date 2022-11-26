Icon

الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال Icon لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا Icon تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال Icon بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات Icon فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وسط تشكل السيول الواسعة

توقعات بحالة ممطرة غزيرة الثلاثاء

2022-11-26 الساعة 8:16
توقعات بحالة ممطرة غزيرة الثلاثاء
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

توقع مركز الأرصاد الجوية الإقليمي “وسم”، أن تشهد عدد من مناطق المملكة حالة ممطرة غزيرة، الثلاثاء المقبل، رافعًا مستوى التنبيه إلى اللون الأحمر.

حالة ممطرة غزيرة

وقال مركز وسم عبر حسابه بموقع “تويتر” “تنبيه جوّي يوم الثلاثاء حالة ممطرة غزيرة تؤثر على تبوك والمدينة المنورة وسواحلها تشمل الوجه وضبا وينبع والمناطق المحيطة وتمتد نحو الجوف وحائل وحتى شمال منطقة مكة”.

قد يهمّك أيضاً
Img

جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفل رضيع في القصيم

Img

تسجيل 42 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات وتعافي 90

كما توقع المركز تشكل السيول الواسعة، لافتًا إلى أن الحالة الجوية تمتد بشكل أقل قوة نحو مكة المكرمة وجدة الأربعاء المقبل.

حالة قوية

من جانبه، قال عيد المضلعاني المتخصص في مناخ تبوك، أن ملخص توقعات النماذج للحالة الجوية القادمة يوم الثلاثاء تكشف أن هناك حالة قوية على سواحل تبوك والمدينة وجنوب تبوك والعلا وطريف وغرب الجوف.

وتوقع المضلعاني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن الأمطار تشمل أجزاءً كبيرة من منطقة تبوك ما بين المتوسطة والغزيرة، وتمتد حتى غرب حائل والحدود الشمالية وأجزاء من منطقة مكة والمرتفعات الجنوبية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تهطل منها أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا
السعودية اليوم

اختتام منتدى الأمن السيبراني بـ127 متحدثًا

السعودية اليوم
مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي
صحة وطب‎

مشروب شائع يدمر الجهاز الهضمي

صحة وطب‎
لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير
الرياضة

لقطات لمساهمات نصراوية بدروب الخير

الرياضة
المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا
الرياضة

المرينجي يتجاوز قادش بثنائية بالليجا

الرياضة
قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...
أخبار رئيسية

قريبًا.. مخالفة عدم الإفساح لسيارات الطوارئ عبر...

أخبار رئيسية
صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها
السوق

بيتكوين تخسر 12.5% من قيمتها

السوق
مرض خطير يضرب ألمانيا
حصاد اليوم

مرض خطير يضرب ألمانيا

حصاد اليوم