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توقعات بخيرات مطرية واسعة في الشمال

2022-11-21 الساعة 11:09
توقعات بخيرات مطرية واسعة في الشمال
المواطن - الرياض

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قال الخبير المناخي د. زياد الجهني: إن ما تشهده المملكة من سقوط أمطار وسحب رعدية ما هي إلا مقدمات فقط، بانتظار حالات مناخية أشد قسوة خلال الفترة القادمة.

أمطار غزيرة

وأوضح الجهني، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن هناك توقعات بسقوط أمطار غزيرة في النصف الشمالي من المملكة، بينما تتجه الأنظار لاتجاه السحب نحو غرب المملكة، وذلك وفقًا لآخر التحديثات المناخية.

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تحذير جوي

كان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من استمرار سقوط الأمطار الرعدية بدءًا من يوم 19 نوفمبر على عدد من المناطق بالمملكة، وأصدرت تنبيهًا عن فرصة هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر خاصة على الطرق السريعة وانتشار الضباب والرياح المحملة بالأتربة.

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