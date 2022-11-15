Icon

وفد كبير يرافق ولي العهد يتقدمهم عبدالعزيز وخالد بن سلمان Icon الفيل الأزرق وراء وفاة الفنان أشرف طلفاح بمصر Icon تجول مع “المواطن” في حديقة السويدي بـ 44 صورة Icon قالها محمد بن سلمان وضبط القاضي خير دليل: لن ينجو أي فاسد Icon 10 معلومات عن قمة العشرين وأهدافها Icon أرقام تؤكد الريادة السعودية العالمية في الصحة والبحث والتطوير Icon السعودية تقود الاقتصاد الرقمي في عام الرئاسة الإندونيسية لقمة G20 Icon جولة ولي العهد الآسيوية تعزز دور المملكة العالمي Icon متحدث الجوازات: الهوية الوطنية لا تمكن السفر لقطر لحضور المونديال Icon من هانغتشو إلى بالي.. حضور محمد بن سلمان مميز في G20 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تستمر الحالة حتى السبت المقبل

توقعات بهطول أمطار غزيرة وجريان للسيول ابتداءً من اليوم

2022-11-15 الساعة 1:18
توقعات بهطول أمطار غزيرة وجريان للسيول ابتداءً من اليوم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مُمثلةً بالمركز الوطني للأرصاد، في تقرير لها اليوم، استمرار تأثّر أجواء المملكة بتقلبات جوية على معظم مناطق المملكة, حيث يتوقّع هطول أمطار رعدية مصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتساقط زخات من البرد ابتداءً من اليوم وحتى يوم السبت المقبل.

جريان السيول

وبّين تقرير الهيئة أن الفرصة لاتزال مهيأة – بمشيئة الله تعالى – لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل، وقد تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة وتشمل “العاصمة المقدسة، والطائف، والجموم، والكامل، وخليص”، وعلى منطقة المدينة المنورة وتشمل محافظات “ينبع، والمدينة المنورة، والمهد، والحناكية، والعلا، وخيبر، والعيص، ووادي الفرع”، بينما توقعت الهيئة أن تستمر التقلبات الجوية من اليوم وحتى السبت المقبل على منطقة حائل “حائل، وبقعاء، والغزالة، والشنان ومعظم محافظات المنطقة” ، وكذلك منطقة القصيم “بريدة، وعنيزة، والرس ومعظم أنحاء المنطقة”، وأيضاً المنطقة الشرقية “حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا” ، ومنطقة الحدود الشمالية “رفحاء وعرعر” .

قد يهمّك أيضاً
Img

فريقان سعوديان يتأهلان لمعسكر أبل للرواد

Img

لقطة لافتة تجمع ولي العهد والرئيس الفرنسي

أمطار غزيرة

كما تشير التوقعات -بمشيئة الله تعالى – إلى استمرار التقلبات الجوية بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة تبوك تشمل “تبوك، وتيماء، وأملج” ومنطقة الجوف “سكاكا، ودومة الجندل، والقريات، وطبرجل” وكذلك منطقة مكة المكرمة “جدة، ورابغ، والقنفذة، والليث، والعرضيات، وأضم، وميسان”، والحدود الشمالية “طريف”، في حين يتوقع أن تتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على منطقة عسير”أبها، والنماص، وبلقرن، والمجاردة، وبارق، وتنومة”، ومنطقة جازان “فيفا، والخوبة، والعارضة، وهروب، والحرث، والدائر”، ومنطقة الباحة “الباحة، وبلجرشي، والمندق، والقرى”، وكذلك منطقة الرياض “عفيف، والدوادمي، والمجمعة، والزلفي، والغاط، وشقراء”، ولا يستبعد أن يمتد تأثيرها يومي الخميس والجمعة إلى أجزاء من منطقتي الرياض “العاصمة الرياض، ورماح ، والمزاحمية” والمنطقة الشرقية “الجبيل، والدمام، والخبر، والقطيف، والظهران”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا

السعودية اليوم
قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023
الرياضة

قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023

الرياضة
موريتانيا: السعودية ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة
السعودية اليوم

موريتانيا: السعودية ملتزمة بمستقبل أكثر استدامة

السعودية اليوم
افتتاح أعمال قمة المناخ بحضور قادة العالم
العالم

افتتاح أعمال قمة المناخ بحضور قادة العالم

العالم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان لولا دا...
الملك سلمان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان لولا دا...

الملك سلمان
سعودية ضمن أكثر نساء العالم تأثيرًا 2023
السعودية اليوم

سعودية ضمن أكثر نساء العالم تأثيرًا 2023

السعودية اليوم
تعاطف مع فهد المولد لغيابه عن المونديال
آخر الاخبار

تعاطف مع فهد المولد لغيابه عن المونديال

آخر الاخبار
إيقاف عروض غنائية مخالفة بحائل
السعودية اليوم

إيقاف عروض غنائية مخالفة بحائل

السعودية اليوم