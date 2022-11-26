توقعات جماهير الأخضر لمباراة بولندا بالمونديال

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توقعت جماهير الكرة السعودية فوز المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم السبت، في مباراته المهمة أمام بولندا، والتي تقام في الرابعة عصر اليوم على ملعب المدينة التعليمية ضمن مواجهات دور المجموعات من كأس العالم 2022 في قطر.
#موجز_الأخبار | توقعات في الشرقية بتحقيق #الأخضر فوزًا ثنائيًا في المونديال على حساب بولنداقد يهمّك أيضاً
#كأس_العالم_2022
#SSC pic.twitter.com/UHTVEJjnOG
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 26, 2022
وبحسب ما نشرت شركة الرياضة السعودية عبر تويتر، اليوم السبت، جاءت توقعات الجماهير في الشرقية بتحقيق الأخضر فوزًا ثنائيًا في المونديال على حساب بولندا.
وتنتظر الجماهير بكل تفاؤل مباراة المنتخب السعودي أمام الشاشات العملاقة في ملعب مرسول بارك قبل دقائق من انطلاق المباراة أمام بولندا، كما سادت أجواء إيجابية في العاصمة الرياض قبل انطلاق مباراة الأخضر أمام بولندا.
#قدام | الجماهير تنتظر بكل تفاؤل مباراة #المنتخب_السعودي أمام الشاشات العملاقة في ملعب مرسول بارك. #قناة_السعودية pic.twitter.com/MlnpYtDwde
— قناة السعودية (@saudiatv) November 26, 2022
#موجز_الأخبار | أجواء إيجابية في العاصمة الرياض قبل انطلاق #الأخضر أمام بولندا
#كأس_العالم_2022
#SSC pic.twitter.com/FxH96HLSBl
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 26, 2022
ويجد المنتخب السعودي دعمًا كبيرًا من الجاليات العربية في قطر بعد مستواه القوي بالمونديال وفوزه على الأرجنتين الثلاثاء الماضي بهدفين لهدف.
باتت جماهير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تحلم اليوم السبت، بالبطولة وتتويج الأخضر بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعدما ارتفع سقف الطموح بالفوز على منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 2-1 على ملعب لوسيل ضمن مباريات دور المجموعات بالمونديال.