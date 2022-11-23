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توقعات طقس إجازة الفصل الدراسي الأول

2022-11-23 الساعة 7:49
توقعات طقس إجازة الفصل الدراسي الأول
المواطن - الرياض

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كشف الدكتور خالد الزعاق خبير الفلك والمناخ، عن توقعاته بشأن أجواء الطقس خلال الإجازة الطلابية مع نهاية دوام يوم غدٍ الخميس.

موسم الوسم

وقال الزعاق في فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إن الإجازة الطلابية تدخل في حيز الأيام الأخيرة من موسم الوسم، مشيرًا إلى أن الطقس في الغالب يكون لطيفًا.

وأضاف: “الدراسة في الترم الثاني ستكون في نطاق البرد الفعلي وبعض أيامها سيكون زمهريرًا في شهور ديسمبر ويناير وفبراير”، لافتًا إلى أن هذا موسم اللباس الشتوي.

النجوم الخمسة الأبرد

وأشار إلى أن آخر نجمين من المربعانية علاوة على نجمي الشبط وأول نجم من العقارب تعتبر هذه النجوم الخمسة الأبرد في السنة، موضحًا أن أول وآخر أيام الدراسة باردة في الليل ومعتدلة في النهار، وفي منتصف الدراسة برد في الليل والنهار.

حالة مطرية

وكان الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، توقع في وقت سابق، أن تكون هناك حالة مطرية شتوية تستقبلها المنطقة مع بداية إجازة الطلاب المقررة بدءًا من غد الخميس.

وقال الجهني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “حالة مطرية شتوية تستقبلها المنطقة مع بداية إجازة الطلاب والتأثير يشمل الغربية والشمالية وأجزاء من المنطقة الوسطى”.

ومن المقرر أن يكون أول أيام إجازة الفصل الدراسي الأول الخميس، حيث تستمر لمدة 10 أيام متواصلة للعودة مجددًا بعدها للدراسة.

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