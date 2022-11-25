توقع استمرار الحالة الخامسة الممطرة بالمملكة

الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف
أعلنت جمعية الطقس والمناخ، عن استمرار الحالة المطرية اليوم الجمعة على أجزاء من منطقة مكة، وقد تمتد حتى عسير وربما أجزاء من الحدود الشمالية.
من جانبه، كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته بشأن طقس اليوم، قائلًا عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه حسب المراصد متوقع اليوم الجمعة 1 جمادى الأولى وسم 1444، استمرار الحالة الخامسة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة وعسير وجازان والكويت وشمال الشرقية وجنوب المدينة بأمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد.
وأضاف أنه من المتوقع أيضًا هبوب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية نهارًا على وسط وشرق وشمال المملكة.
فيما ذكر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أنه عادة – وعلى وجه العموم – ووفقًا للرياض آخر غروب مبكر (05:04) يقع في العشر الأخير من نوفمبر، ويستمر للعشر الأولى من ديسمبر.
وأوضح المسند عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن أطول ليل (13:24) وأقصر نهار (10:36) يكون بُعيد منتصف ديسمبر، وآخر شروق متأخر (06:39) يكون في العشر الأوسط من يناير، وتحديد الأيام ينسحب على بقية
ولفت إلى أن السبب وراء الاختلاف في طول الليل والنهار، ووقتي الشروق والغروب هو ميلان محور الأرض 23.5 درجة، وكون فلك الأرض حول الشمس ليس دائريًا بشكل تام.