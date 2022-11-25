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وسط هبوب رياح مغبرة قوية

توقع استمرار الحالة الخامسة الممطرة بالمملكة

2022-11-25 الساعة 11:25
توقع استمرار الحالة الخامسة الممطرة بالمملكة
المواطن - االرياض

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أعلنت جمعية الطقس والمناخ، عن استمرار الحالة المطرية اليوم الجمعة على أجزاء من منطقة مكة، وقد تمتد حتى عسير وربما أجزاء من الحدود الشمالية.

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الحالة الخامسة الممطرة

من جانبه، كشف خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته بشأن طقس اليوم، قائلًا عبر حسابه بموقع “تويتر” إنه حسب المراصد متوقع اليوم الجمعة 1 جمادى الأولى وسم 1444، استمرار الحالة الخامسة الممطرة على أجزاء من مناطق مكة وعسير وجازان والكويت وشمال الشرقية وجنوب المدينة بأمطار من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد.

وأضاف أنه من المتوقع أيضًا هبوب رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية نهارًا على وسط وشرق وشمال المملكة.

وقتا الشروق والغروب

فيما ذكر الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أنه عادة – وعلى وجه العموم – ووفقًا للرياض آخر غروب مبكر (05:04) يقع في العشر الأخير من نوفمبر، ويستمر للعشر الأولى من ديسمبر.

وأوضح المسند عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن أطول ليل (13:24) وأقصر نهار (10:36) يكون بُعيد منتصف ديسمبر، وآخر شروق متأخر (06:39) يكون في العشر الأوسط من يناير، وتحديد الأيام ينسحب على بقية

ولفت إلى أن السبب وراء الاختلاف في طول الليل والنهار، ووقتي الشروق والغروب هو ميلان محور الأرض 23.5 درجة، وكون فلك الأرض حول الشمس ليس دائريًا بشكل تام.

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