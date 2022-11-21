توقع حالة مطرية غزيرة بدءًا من الأربعاء

توقع مركز وسم للأرصاد الجوية، بدء حالة مطرية غزيرة مساء الأربعاء المقبل، وتستمر حتى السبت على نطاق واسع بشمال وغرب المملكة.

تفاصيل الحالة

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “تنبيه جوّي حالة ممطرة غزيرة تبدأ مساء الأربعاء وتستمر حتى السبت على نطاق واسع مع شمال وغرب السعودية تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وينبع”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار نحو القصيم وحفر الباطن والكويت نهاية الأسبوع الجاري.

تحذير من الأودية

وأشار إلى أن مستوى التنبيه يصل إلى الأحمر في سواحل مكة والمدينة، داعيًا إلى ضرورة الابتعاد التام عن المناطق المنخفضة ومجاري الأودية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.