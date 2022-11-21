Icon

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
مستوى التنبيه يصل إلى الأحمر

توقع حالة مطرية غزيرة بدءًا من الأربعاء

2022-11-21 الساعة 4:40
توقع حالة مطرية غزيرة بدءًا من الأربعاء
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

توقع مركز وسم للأرصاد الجوية، بدء حالة مطرية غزيرة مساء الأربعاء المقبل، وتستمر حتى السبت على نطاق واسع بشمال وغرب المملكة.

تفاصيل الحالة

وقال المركز في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “تنبيه جوّي حالة ممطرة غزيرة تبدأ مساء الأربعاء وتستمر حتى السبت على نطاق واسع مع شمال وغرب السعودية تشمل مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وينبع”.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لتدريبات هولندا استعدادًا لأسود التيرانجا

Img

ذكاء رينارد ودفاع الأخضر يحرم الأرجنتين من 3 أهداف

وأضاف أنه من المتوقع أن تمتد الأمطار نحو القصيم وحفر الباطن والكويت نهاية الأسبوع الجاري.

تحذير من الأودية

وأشار إلى أن مستوى التنبيه يصل إلى الأحمر في سواحل مكة والمدينة، داعيًا إلى ضرورة الابتعاد التام عن المناطق المنخفضة ومجاري الأودية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير