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بداية من غد الاثنين

توقع هطول أمطار غزيرة تجري السيول لمدة 3 أيام

2022-11-27 الساعة 4:09
توقع هطول أمطار غزيرة تجري السيول لمدة 3 أيام
المواطن - الرياض

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توقع المركز الوطني للأرصاد، تأثر أجزاء واسعة من المملكة بأحوال جوية غير مستقرة وهطول أمطار رعدية، اعتبارًا من غد الاثنين، وحتى الأربعاء المقبل.

أمطار رعدية

وأوضح المركز في تقرير مفصل صادر عنه اليوم الأحد، أن هناك فرصة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، يصاحبها كل من التأثيرات التالية؛ تساقط البرد، تيارات هابطة نشطة السرعة، أتربة مثارة وتدنٍ للرؤية الأفقية.

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ونبه المركز أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة.

كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة خلال نفس الفترة على منطقتي القصيم (بريدة، عنيزة، الرس ومعظم محافظات المنطقة)، والشرقية (حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، وقرية العليا).

سحب ممطرة

ولا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مكة المكرمة (القنفذة، العرضيات، أضم، ميسان)، عسير (أبها، النماص، بلقرن، المجاردة، محايل، بارق، وتنومة)، جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، هروب، الحرث، الدائر)، والباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، القرى)، والرياض (عفيف، الدوادمي، المجمعة، الزلفى، الغاط، شقراء).

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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