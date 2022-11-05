توقيت مباراة السعودية وسوريا

تُقام غدًا مباراة السعودية وسوريا في أولى مواجهات الأخضر الأولمبي في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا.

السعودية وسوريا

وستقام المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وفي السياق ذاته، أجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة.

مجموعة الأخضر الأولمبي

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة “الثانية” من بطولة كأس اتحاد غرب آسيا، وإلى جانبه منتخبا البحرين وسوريا، في البطولة التي تقام منافستها خلال الفترة من 3 إلى 15 نوفمبر الجاري، في مدينة جدة.

يذكر أن سعد الشهري كان قاد المنتخب الأولمبي للفوز بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في العام الحالي على حساب منتخب أوزبكستان.