توكاييف رئيسًا لولاية ثانية في كازاخستان

كشف استطلاع أجري لحساب الإذاعة والتلفزيون الرسميين في كازاخستان، فوز توكاييف (69 عامًا) بـ82,45 في المائة من الأصوات.

استطلاع رأي

وأعيد، اليوم، انتخاب رئيس كازاخستان المنتهية ولايته قاسم جومارت توكاييف، إثر انتخابات مبكرة شهدها هذا البلد الأكبر في آسيا الوسطى، بحسب استطلاع للرأي لدى الخروج من مكاتب الاقتراع.

ووفقًا للتقديرات الأولى للجنة الانتخابية فإن نسبة المشاركة في الجمهورية السوفيتية السابقة بلغت 69,43 في المائة.

ينافسه خمسة مرشحين

وبذلك، سيتاح لتوكاييف في الأعوام السبعة المقبلة تعزيز سلطته بعد عام شهد أعمال شغب دامية، وفقًا لـ أ ف ب.

وصوت توكاييف في وقت مبكر اليوم في العاصمة أستانا، ونافسه في الاقتراع خمسة مرشحين.

وقال توكاييف: إنه من المهمّ ألّا يكون هناك احتكار للسلطة، علمًا أن كازاخستان حكمها نور سلطان نزارباييف ثلاثة عقود.