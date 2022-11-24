تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة هذا العام

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رفعت وزارة الطاقة التونسية، أمس الأربعاء، أسعار الوقود 6.25 بالمئة، في الزيادة الخامسة خلال هذا العام.
يأتي رفع الأسعار في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهو تغيير في السياسة طلبه المقرضون الدوليون من تونس.
وأفادت الوزارة في بيان بأن سعر البنزين سيرتفع إلى 2.525 دينار (0.781 دولار) للتر، من 2.400 دينار.
وكانت تونس توصلت الشهر الماضي لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي حول برنامج قرض مقابل حزمة إصلاحات، من بينها خفض دعم الطاقة والغذاء، وإصلاح شركات عامة تعاني عجزا ماليا كبيرا.
وبهذه الزيادة الجديدة، الأربعاء، يرتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود بحوالي 20 بالمئة.
وأفادت وزارة الطاقة أنها تهدف إلى توفير احتياجات السوق المحلية وتفادي أي اضطرابات في التزود بالوقود.
وشهدت محطات البنزين الشهر الماضي اضطرابًا حادًا في تزويد الزبائن بالوقود في تونس، مما تسبب في طوابير طويلة للمركبات وخلف حالة من الاحتقان.