تونس تفرض التعادل السلبي على الدنمارك

انتهت مباراة تونس والدنمارك بالتعادل السلبي وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022.

تونس ضد الدنمارك

وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي المنتخب التونسي، وسط تراجع من دفاعات الدنمارك ولكن دون جدوى.

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، حاول المنتخب الدنماركي إحراز الهدف الأول وسجل هدفًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، بينما أهدر منتخب نسور قرطاج فرصًا حقيقية للتسجيل.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، في مباراة أُقيمت على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

يذكر أن مباراة المنتخب الفرنسي ضد أستراليا ستنطلق مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب السعودي قد هزم المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، وذلك قبل مباراة نسور قرطاج أمام المنتخب الدنماركي.

كما ستنطلق بعد قليل مباراة بولندا والمكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المونديال.

يذكر أن المغرب ستواجه، المنتخب الكرواتي غدًا وذلك في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم في قطر.

وسبق لـ منتخب تونس التأهل للمونديال 6 مرات أعوام 1978 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018 و 2022.