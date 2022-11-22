تونس تفرض التعادل السلبي على الدنمارك

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية
انتهت مباراة تونس والدنمارك بالتعادل السلبي وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022.
وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي المنتخب التونسي، وسط تراجع من دفاعات الدنمارك ولكن دون جدوى.
ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، حاول المنتخب الدنماركي إحراز الهدف الأول وسجل هدفًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، بينما أهدر منتخب نسور قرطاج فرصًا حقيقية للتسجيل.
وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، في مباراة أُقيمت على ملعب المدينة التعليمية في قطر.
يذكر أن مباراة المنتخب الفرنسي ضد أستراليا ستنطلق مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام ضمن منافسات المجموعة الرابعة.
وكان المنتخب السعودي قد هزم المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، وذلك قبل مباراة نسور قرطاج أمام المنتخب الدنماركي.
كما ستنطلق بعد قليل مباراة بولندا والمكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المونديال.
يذكر أن المغرب ستواجه، المنتخب الكرواتي غدًا وذلك في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم في قطر.
وسبق لـ منتخب تونس التأهل للمونديال 6 مرات أعوام 1978 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018 و 2022.