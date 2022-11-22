Icon

فرحة ولي العهد بالفوز التاريخي للأخضر .. السجود شكرًا لله Icon فرحة ولي العهد بفوز السعودية على الأرجنتين Icon محمد بن راشد المنتخب السعودي : أفرحنا وأمتعنا وأسعدنا Icon البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

كأس العالم
الرياضة
حصاد اليوم
في نهائيات كأس العالم

تونس تفرض التعادل السلبي على الدنمارك

2022-11-22 الساعة 7:23
تونس تفرض التعادل السلبي على الدنمارك
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة تونس والدنمارك بالتعادل السلبي وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في كأس العالم قطر 2022.

تونس ضد الدنمارك

وبدأت المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي المنتخب التونسي، وسط تراجع من دفاعات الدنمارك ولكن دون جدوى.

قد يهمّك أيضاً
Img

بايدن أول رئيس أوكتوجيني في التاريخ الأمريكي

Img

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

ولم يحدث أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، حاول المنتخب الدنماركي إحراز الهدف الأول وسجل هدفًا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، بينما أهدر منتخب نسور قرطاج فرصًا حقيقية للتسجيل.

جماهير تونس ضد الدنمارك

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، في مباراة أُقيمت على ملعب المدينة التعليمية في قطر.

يذكر أن مباراة المنتخب الفرنسي ضد أستراليا ستنطلق مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وكان المنتخب السعودي قد هزم المنتخب الأرجنتيني بهدفين لهدف، وذلك قبل مباراة نسور قرطاج أمام المنتخب الدنماركي.

كما ستنطلق بعد قليل مباراة بولندا والمكسيك ضمن منافسات المجموعة الثالثة في المونديال.

يذكر أن المغرب ستواجه، المنتخب الكرواتي غدًا وذلك في الجولة الأولى ضمن مباريات المجموعة السادسة في كأس العالم في قطر.

وسبق لـ منتخب تونس التأهل للمونديال 6 مرات أعوام 1978 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018 و 2022.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير