تونس تكسب فرنسا وتودع مونديال 2022

انتهت، منذ قليل، مباراة تونس ضد فرنسا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بفوز نسور قرطاج بهدف دون رد.

محاولات مستمرة

وبدأت مباراة تونس ضد فرنسا التي أُقيمت على إستاد المدينة التعليمية بشكل سريع، حيث ضغط نسور قرطاج بقوة، ونجح في هز الشباك عن طريق نادر الغندري عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وواصل نسور قرطاج محاولاتهم لاختراق الدفاع، وأمسك الحارس رأسية من العيدوني عند الدقيقة 29ـ وانطلق وجدي كشريدة، ولعب كرة مميزة، لتتحول إلى ركنية عند الدقيقة 31، وحصل على عدة ركنيات، ولكن لم يستغلها بشكل جيد.

وحاول منتخب فرنسا الانطلاق بهجمة مرتدة، ولكن الدفاع أبعدها عند الدقيقة 35، وأطلق إلياس السخيري تسديدة قوية تصدى لها الحارس، وأبعدها الدفاع، لينتهي الشوط الأول من مباراة تونس وفرنسا بالتعادل.

فوز تونس



ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط منتخب تونس بقوة، وكاد عيسى العيدوني أن يهز الشباك عند الدقيقة 52، وأبعد الحارس تسديدته بصعوبة بالغة، قبل أن يهز وهبي خرزي الشباك عند الدقيقة 58.

وانتفض لاعبو فرنسا بحثًا عن تسجيل التعادل، وأهدروا العديد من الفرص، وسط تألق من الدفاع وأيمن دحمان الذي تصدى لفرص خطيرة أبرزها عند الدقيقة 78، بعدما اعتمد الديوك على الهجمات من الأطراف.

واصل اللاعبون تسجيل هدف جديد خلال الدقائق المتبقية، وأنقذ دحمان فرصة خطيرة من كيليان مبابي، قبل أن يسجل أنطوا جريزمان التعادل في الوقت القاتل، قبل أن يتم إلغاؤه.

ووصل رصيد نسور قرطاج إلى 4 نقاط، ويُغادر كأس العالم 2022، بعد احتلاله المركز الثالث خلف فرنسا وأستراليا، الذين تأهلوا إلى دور الـ16.