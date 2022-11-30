Icon

العيون تتجه إلى مباراة السعودية المصيرية أمام المكسيك Icon تعاون السعودية وكوريا الجنوبية الدفاعي ضربة لأمريكا  Icon المنتخب السعودي في مهمة الحسم لاستعادة الإنجاز الغائب منذ 28 عامًا Icon تقويم التعليم تُذكر بمواعيد اختبارات الرخص المهنية Icon لقطات لـ أمطار المدينة المنورة اليوم Icon التعليم تحدد موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر Icon دم سيول جدة توزع بين عدة قبائل.. لمن توجه أصابع الاتهام! Icon مصطفى الفقي: الملك سلمان يعرف عن مصر أكثر مما أعرفه أنا Icon فايننشال تايمز: الغرب يهدد صناعة النفط والسعودية تقوّمه Icon ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
ضمن منافسات مرحلة المجموعات

تونس خامس منتخب يستقبل هدفًا ويودع المونديال

2022-11-30 الساعة 8:48
تونس خامس منتخب يستقبل هدفًا ويودع المونديال
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

نجح منتخب تونس الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على فرنسا، إلا أنه ودع نهائيات كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات.

فوز منتخب تونس

ولعب منتخب تونس ضد فرنسا على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، ونجح نسور قرطاج في الفوز بهدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

قد يهمّك أيضاً
Img

خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك

Img

ولي العهد يطلق مخطط مطار الملك سلمان الدولي بالرياض

منتخب تونس
لاعبو نسور قرطاج – المصدر @fifaworldcup_ar

ووصل رصيد نسور قرطاج إلى 4 نقاط، في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في مونديال قطر 2022، خلف منتخب فرنسا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب بـ6 نقاط، بالتساوي مع أستراليا، ليتأهلا سويًّا إلى دور الـ16.

تونس ضد فرنسا
جانب من المباراة – المصدر @fifaworldcup_ar

منتخبات استقبلت هدفًا وخرجت

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن تونس خامس منتخبٍ في تاريخ كأس العالم يودّع البطولة من مرحلة المجموعات رغم استقباله لهدفٍ واحدٍ فقط بعد كل من سويسرا 2010، النرويج 1994، الكاميرون 1982 وأسكتلندا 1974.

وأضاف حساب “أوبتا” على “تويتر”: “اهتزت شباك نسور قرطاج بهدفٍ واحدٍ فقط خلال 3 مباريات بكأس العالم 2022، وهي الحصيلة الأقل لمنتخب إفريقي في مرحلة المجموعات بكأس العالم إلى جانب الكاميرون في 1982 والمغرب في 1986”.

المنتخب التونسي
لاعبو نسور قرطاج – المصدر @fifaworldcup_ar

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري
حصاد اليوم

وظائف بـ مركز سلام للتواصل الحضاري

حصاد اليوم
وفاة الرئيس الصيني السابق
العالم

وفاة الرئيس الصيني السابق

العالم
التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك
الرياضة

التعاون يستهدف حصد لقب كأس الملك

الرياضة
تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77
السعودية اليوم

تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 77

السعودية اليوم
إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه
السعودية اليوم

إطلاق شموع البوليفارد في ذكرى افتتاحه

السعودية اليوم
تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض
صحة وطب‎

تحذير من علاج الحروق باستخدام بياض البيض

صحة وطب‎
الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله
الرياضة

الإعلامي الرياضي مدني رحيمي في ذمة الله

الرياضة
أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...
السعودية اليوم

أبو طالب: الصحة قطاع خدمي إنساني في...

السعودية اليوم