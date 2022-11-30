تونس خامس منتخب يستقبل هدفًا ويودع المونديال

نجح منتخب تونس الأول لكرة القدم في تحقيق الفوز على فرنسا، إلا أنه ودع نهائيات كأس العالم 2022 من مرحلة المجموعات.

فوز منتخب تونس

ولعب منتخب تونس ضد فرنسا على إستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، ونجح نسور قرطاج في الفوز بهدف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووصل رصيد نسور قرطاج إلى 4 نقاط، في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة في مونديال قطر 2022، خلف منتخب فرنسا الأول لكرة القدم متصدر الترتيب بـ6 نقاط، بالتساوي مع أستراليا، ليتأهلا سويًّا إلى دور الـ16.

منتخبات استقبلت هدفًا وخرجت

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن تونس خامس منتخبٍ في تاريخ كأس العالم يودّع البطولة من مرحلة المجموعات رغم استقباله لهدفٍ واحدٍ فقط بعد كل من سويسرا 2010، النرويج 1994، الكاميرون 1982 وأسكتلندا 1974.

وأضاف حساب “أوبتا” على “تويتر”: “اهتزت شباك نسور قرطاج بهدفٍ واحدٍ فقط خلال 3 مباريات بكأس العالم 2022، وهي الحصيلة الأقل لمنتخب إفريقي في مرحلة المجموعات بكأس العالم إلى جانب الكاميرون في 1982 والمغرب في 1986”.