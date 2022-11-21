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تونس في اختبار صعب أمام الدنمارك

2022-11-21 الساعة 5:39
تونس في اختبار صعب أمام الدنمارك
المواطن - محمد سمعه

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يخوض منتخب تونس الأول لكرة القدم تحديًا صعبًا غدًا، أمام منتخب الدنمارك وذلك في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة لـ كأس العالم 2022 بقطر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والدنمارك

وتنطلق المباراة بين الفريقين غدًا في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة عبر قنوات ALKASS EXTRA TWO HD, BEIN SPORTS HD 3 MAX , BEIN SPORTS HD 2 MAX.

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وأكد المدرب جلال القادري المدير الفني لنسور قرطاج على أن مواجهة الدنمارك تحدٍ صعب لمنتخب بلاده في المؤتمر الصحفي اليوم.

وتابع: “ندرك قيمة المباراة الأولى في كأس العالم ونعرف جيدًا ما ينتظرنا، نعي جيدًا قوة منتخب الدنمارك لكن المنتخب التونسي يشارك بشكل مستمر في كأس العالم ويتشبث بحلم الوصول إلى الدور الثاني، مجموعتنا صعبة لكن ثقتنا في لاعبي منتخبنا كبيرة”.

وواصل القادري: ” هناك خبرات في منتخب نسور قرطاج نتيجة مشاركة بعض اللاعبين في مونديال 2018، ودوري كمدرب هو الاستعداد لكافة السيناريوهات”.

تونس والدنمارك - المساكني وإيركسن
يوسف المساكني

وسبق لنسور قرطاج التأهل للمونديال في خمس مناسبات، قبل مونديال قطر وكان ذلك في أعوام 1978 و 1998 و 2002 و 2006 و 2018.

وتُقدر القيمة السوقية لمنتخب نسور قرطاج بـ 61 مليون يورو، بينما القيمة التسويقية للاعبي منتخب الدنمارك تصل إلى 290 مليون يورو.

قيمة يوسف المساكني

أما اللاعب التونسي يوسف المساكني المحترف في الدوري القطري فتُقدر قيمته بـ 15 مليون دولار أمريكي، أما الدنماركي كريستيان إيركسن فتقدر قيمته بـ 70 مليون جنيه إسترليني.

إيركسن

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