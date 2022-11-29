تونس والمكسيك وأوروغواي بلا أهداف حتى الآن في المونديال

فشلت 3 منتخبات في تسجيل أي هدف خلال أول مباراتين من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2022 المقامة حاليًّا في قطر وتستمر حتى الـ18 من شهر ديسمبر القادم بمشاركة 32 منتخبًا يمثلون القارات الست.

أرقام

وشهدت أول جولتين من دور المجموعات بكأس العالم تسجيل 84 هدفًا خلال 32 مباراة، إلا أن هناك 3 منتخبات لم تنجح في الوصول إلى الشباك حتى الآن.

بدون أهداف

وفشلت 3 منتخبات في تسجيل أي هدف في كأس العالم خلال أول مباراتين في دور المجموعات وهم كل من أوروغواي وتونس والمكسيك.

أول هذه المنتخبات هو المكسيك الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن، بعدما تعادل سلبيًّا مع بولندا في الجولة الأولى، وسقط أمام الأرجنتين في الجولة الثانية بهدفين نظيفين.

ثاني المنتخبات، منتخب تونس، الذي تعادل في الجولة الأولى مع الدنمارك سلبيًّا، وسقط في الجولة الثانية أمام أستراليا بهدف نظيف.

وثالث المنتخبات هو أوروغواي الذي لم يسجل أي هدف حتى الآن، إثر تعادله سلبيًّا مع كوريا الجنوبية في الجولة الأولى فيما سقط في الثانية أمام البرتغال بهدفين نظيفين.