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في ثالث جولات مونديال 2022

تونس وفرنسا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول

2022-11-30 الساعة 6:55
تونس وفرنسا يتعادلان سلبيًا بالشوط الأول
المواطن - الرياض

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة تونس وفرنسا ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

تعادل تونس وفرنسا

وبدأت مباراة تونس وفرنسا المقامة على استاد المدينة التعليمية بشكل سريع، حيث ضغط نسور قرطاج بقوة، أملًا في تسجيل هدف مبكر.

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ونجح منتخب تونس الأول لكرة القدم في هز الشباك عن طريق نادر الغندري عند الدقيقة الثامنة، قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل، ليواصل اللاعبون الضغط بحثًا عن فض اشتباك التعادل السلبي وسط تألق دفاعي.

تونس ضد فرنسا
جانب من المباراة

ومر عيسى العيدوني بشكل مميز، وقام كامافينغا بعرقلته عند الدقيقة 15، وواصل نسور قرطاج محاولاتهم لاختراق الدفاع، وأمسك الحارس رأسية من العيدوني عند الدقيقة 29.

وانطلق وجدي كشريدة، ولعب كرة مميزة، لتتحول إلى ركنية عند الدقيقة 31، وحصل على أكثر من ركلة ركنية، ولكن لم يستغلها بشكل جيد، وحاول منتخب فرنسا الانطلاق بهجمة مرتدة، ولكن الدفاع أبعدها عند الدقيقة 35.

تونس وفرنسا
جانب من المباراة

وأطلق إلياس السخيري تسديدة قوية تصدى لها الحارس، وأبعدها الدفاع، وانتفض الديوك في الدقائق الأخيرة، ولكن الدفاع تألق وأبعد أكثر من فرصة، لينتهي الشوط الأول من مباراة تونس وفرنسا بالتعادل.

تونس وفرنسا
جانب من مباراة تونس وفرنسا

ترتيب المجموعة

وقبل مباريات اليوم، يحتل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم صدارة ترتيب مجموعته في كأس العالم 2022 برصيد 6 نقاط، وضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ16، يليه أستراليا بـ3 نقاط، ثم الدنمارك نقطة، بالتساوي مع تونس.

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