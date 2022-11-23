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بعد تسريح نصف العمالة

تويتر ترد على دعوى قضائية عمالية ضدها

2022-11-23 الساعة 9:18
تويتر ترد على دعوى قضائية عمالية ضدها
المواطن - متابعة

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أفادت شركة تويتر، بأن الدعوى القضائية الخاصة بتسريح الموظفين بلا أساس وتؤخر صرف تعويضات إنهاء الخدمة.

تسريح العمالة

وطرد ماسك 50% من الموظفين الذين كان يبلغ عددهم 7500 شخص، وألغى سياسة داخلية كانت تسمح بالعمل من المنزل وفرض ساعات عمل طويلة.

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وتوقع خبراء التكنولوجيا، أن تؤدي الاستقالات وتسريح موظفين من تويتر إلى جعل المنصة أكثر عرضة للاختراق والأعطال.

شروط ماسك

وتواصل شركة تويتر خسارة مهندسين وعاملين آخرين، بعد أن منحهم المالك الجديد إيلون ماسك خيار التعهد بالعمل الشاق أو الاستقالة مع الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.

ولجأ بعض الموظفين إلى منصة التواصل الاجتماعي للإعلان عن استقالتهم بعد الموعد النهائي الذي حدده ماسك لهم لتقديم التعهد.

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