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تدخل خطط ماسك حيز التنفيذ

تويتر يطرح رسميًا Twitter Blue بـ7.99 دولار

2022-11-05 الساعة 11:35
تويتر يطرح رسميًا Twitter Blue بـ7.99 دولار
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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انتقلت خطط رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بشأن منصة تويتر من كونها اقتراحات وتكهنات إلى الطرح الرسمي، حيث بدأت الشركة في طرح Twitter Blue رسميًا.

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وتقدم هذه الخدمة للمستخدمين إمكانية امتلاك شارة تحقق بقيمة 7.99 دولار والتي ستسمح للمستخدمين بمشاهدة إعلانات أقل ونشر مقاطع فيديو أطول.

تويتر يطرح رسميًا Twitter Blue

واستقبل مستخدمو الآيفون في بعض الدول إشعارات توضح الميزات التي ستكون متاحة لمشتركي Twitter Blue، بما في ذلك رؤية نصف الإعلانات التي يراها المستخدم العادي والقدرة على تحميل مقاطع فيديو أطول.

وتضع الخدمة المشتركين أيضًا في ترتيب ذي أولوية لرؤية المحتويات عالية الجودة، وسيؤدي ذلك إلى تقليل ظهور عمليات الاحتيال والبريد العشوائي والروبوتات.

وقال ماسك في تغريدة يوم السبت على حسابه الرسمي إن Twitter Blue سيكون بمثابة تغيير كامل لقواعد اللعبة من حيث محاربة المعلومات الخاطئة والمضللة على نطاق واسع.

وقال أيضًا إنه يشعر بأن عملية تسليم علامات التحقق سابقًا قد تمت وكأنها عملية بالوراثة، مضيفًا أنه لا يشعر أن المستخدمين الذين يمتلكون الشارة قد تم التحقق منهم سابقًا.

ميزة تويتر محدودة حاليًا

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الميزة متوفرة حاليًا في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة فقط، على أن تصل تدريجيًا لباقي الدول في وقت لاحق.

مجزرة تسريح العاملين 

ويأتي هذا التحديث بعد تسريح حوالي 3700 من موظفي تويتر البالغ عددهم 7500 موظف عبر البريد الإلكتروني، وهو قرار دافع عنه ماسك في مقابلة له بالأمس بالقول إنه ليس لديه خيار لأن الشركة كانت تخسر 4 ملايين دولار يوميًا.

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