تيك توك للمستخدمين: لا نشارك بياناتكم مع الصين

أبلغت تيك توك مستخدميها أن بياناتهم في أمان وأنها لا تشاركها مع الحكومة الصينية، وفقًا للعربية عاجل.

تقارير

وتحدثت تقارير في الولايات المتحدة الأمريكية عن قيام تطبيق تيك توك بجمع معلومات خاصة المستخدمين من أجل مشاركتها مع الحكومة الصينية.

وتزايد الحديث عن بعض الإشكاليات المهنية التي يقع فيها التطبيق الصيني تيك توك. وفي حين تتهم الولايات المتحدة الأميركية التطبيق بـاستخدام بيانات المستخدمين، كشف تحقيق استقصائي أجرته شبكة الإذاعة البريطانية البي بي سي عن استحواذ تيك توك على النسبة الأكبر (نحو 70 في المائة) من التبرعات التي يحصل عليها اللاجئون السوريون من خلال خدمات البث المباشر، وذلك من دون علم المتبرعين.

يأتي ذلك بالتوازي مع تحذيرات بسبب تحديات المراهقين التي يتبناها التطبيق من دون مراقبة، ما يثير تساؤلات حول إمكانية تدخل الحكومات للحد من الآثار السلبية للتطبيق، وسط محاولات تيك توك لمواجهة أزمات المحتوى ومخاوف من الرقابة على التطبيق.