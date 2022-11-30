تيك توك وتحديات الموت بين الأطفال

ترددت أصداء حوادث الوفاة المتكررة بين الأطفال الأقل من 10 أعوام نتيجة تحديات تيك توك المتداولة بينهم، في غياب كامل لدور الآباء بمراقبة حساباتهم.

تحدي الموت

ونشرت صحيفة بلومبرج الأمريكية، تقريرًا عن حادثة راح ضحيتها طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات في فبراير 2021 ، حاولت تقليد تحدٍّ مميت عبر تيك توك وأودى بحياتها على الفور.

ويطلق اسم the blackout challenge على التحدي الجديد عبر تيك توك، حيث كان الأطفال في جميع أنحاء العالم يخنقون أنفسهم بالأدوات المنزلية حتى أصيبوا بحالات الإغماء، وقاموا بتصوير اندفاع الأدرينالين لحظة شنقهم لأنفسهم ثم استعادوا وعيهم وبعدها نشروا مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جرأة الاختناق

ويعبر التحدي عن تجسيد حديث لجرأة الاختناق التي كانت موجودة منذ عقود، والآن يتم تداولها بين الأطفال من خلال خوارزميات قوية لوسائل التواصل الاجتماعي والوصول إلى الصغار الذين لا يمكنهم فهم مخاطر تلك التحديات بشكل كامل.

ولم تكن هناك تغطية صحفية جيدة لوفاة الطفلة أرياني، ولم تعرف تيك توك عنها منذ شهور. لكن الشركة كانت تدرك أن الأطفال الذين لم يبلغوا من العمر ما يكفي لامتلاك ملفات شخصية عبر تطبيقها كانوا يموتون أثناء خوضهم تحديات أخرى.

لعبة حمقاء

وفي الأسابيع السابقة، بدأ فريق الثقة والأمان في تيك توك، والذي يعمل على حماية المستخدمين والدفاع عن سمعة الشركة، في التحقيق بحادثة مماثلة في باليرمو بصقلية، حيث تم العثور على فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات، أنتونيلا سيكوميرو ، معلقة من رقبتها في رف المناشف.

وقال والدا أنتونيلا لوسائل الإعلام المحلية إنها ماتت وهي تلعب لعبة حمقاء عبر تيك توك، وفتح مكتب المدعي العام في باليرمو تحقيقًا ، وأمرت هيئة مراقبة الخصوصية في إيطاليا الشبكة الاجتماعية بإزالة أي مستخدم للتطبيق لم يتجاوز عمره 13 عامًا.

الأكثر تأثيرًا

ويمنع القانون الأمريكي شركات التواصل الاجتماعي من جمع البيانات عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا ، وتقول إدارة تيك توك إنها تلتزم بالقواعد، حيث يتم تحويل الأطفال دون هذا العمر إلى إصدار مخصص لهم من التطبيق حيث يمكنهم مشاهدة محتوى منظم دون أن يكون لديهم ملف شخصي أو أن يتم عرض إعلانات.

ولكن تطبيق تيك توك الأكثر شيوعًا بين الشباب في الولايات المتحدة ، ويستخدمه ما يقرب من 70٪ من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عامًا، وفقًا لإحدى الاستطلاعات، وتدرك الشركة أن الأطفال غالبًا ما يكذبون بشأن أعمارهم للحصول على نسخة البالغين.

مسألة حساسة

وعلى الرغم من أن تيك توك لا تكشف عن معلومات حول عمر مستخدميها، إلا أن البيانات الداخلية المسربة إلى نيويورك تايمز أظهرت أنه في عام 2020 كان ما يصل إلى الثلث تحت سن 14.

إنها مسألة حساسة بالنسبة للشركة، والتي تطلب من الموظفين التحدث عن الشباب ، ولكن ليس عن الأطفال ، وفقًا لوثيقة المراسلة الداخلية، تم تغريم تيك توك لسماحه للأطفال بالدخول إلى تطبيقه، ويقوم المنظمون في جميع أنحاء العالم بالتحقيق في إجراءات التأكد من العمر. كما أنها تواجه دعاوى قضائية تتعلق بالموت الخطأ في الولايات المتحدة، لأن الخوارزمية الخاصة بها أرسلت تحدي التعتيم إلى أطفال لا تتجاوز أعمارهم 8 سنوات.

دور الآباء

قالت كارولين بونتنج، الرئيسة التنفيذية لشركة Internet Matters، إنه من الأهمية أن يجري الآباء محادثات منتظمة مع أطفالهم حول عالم الإنترنت لمساعدة أطفالهم على تطوير مهارات التفكير النقدي لديهم.

ويعمل توجيه الآباء لمحاولة بدء محادثات مع المراهقين حول الأمان عبر الإنترنت ويشجعهم على التعرف على أدوات الرقابة الأبوية واحترام خصوصية أطفالهم.

مساعدة المراهقين

وقالت بونتينج: من الضروري مساعدة المراهقين على تطوير مهارات التفكير النقدي لديهم للتنقل في عالمهم عبر الإنترنت، ويلعب الآباء دورًا مهمًا للغاية في تعليمهم هذه المهارات.

وأضافت: إجراء محادثات منتظمة مفتوحة وصادقة، والتحدث عن الأشياء المختلفة التي رأوها أو جربوها عبر الإنترنت، يوفر فرصة مثالية لتطوير استراتيجيات لمواقف مختلفة، لكننا نعلم جميعًا أن الآباء مشغولون، لذلك نأمل في مساعدة الآباء على الشعور بدعم أفضل وثقة أكبر لإجراء هذه المحادثات.