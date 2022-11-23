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ثغرة أمنية بالحواسيب تستهدف قطاع المصارف

2022-11-23 الساعة 10:37
ثغرة أمنية بالحواسيب تستهدف قطاع المصارف
المواطن - متابعة

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اكتشف باحثون أمنيون حديثًا ثغرة خطرة تسمح للمتسللين بتشغيل برمجيات خبيثة على الحواسيب الشخصية العاملة بنظام التشغيل ويندوز دون أن تطلق الأجهزة المستهدفة أي نوع من الإنذارات.

ثغرة للمتسللين

وتسمح الثغرة الأمنية، التي لم تصحح بعد، للمتسللين بتجاوز Mark of the Web، وهي ميزة في نظام ويندوز تسمي الملفات التي تنزل من مواقع الإنترنت غير الموثوق بها.

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أما البرمجية الخبيثة التي توزع عن طريق الثغرة فهي Qbot، التي تنتمي إلى فئة برمجيات تروجان، وهي برمجية تستهدف قطاع المصارف، ومع أنها قديمة ومعروفة، إلا أنها لا تزال تمثل تهديدًا كبيرًا للضحايا.

كلمة المرور

وأوضح الباحثون الأمنيون أن توزيع البرمجية الخبيثة، التي تعرف أيضًا باسم Quakbot، يبدأ برسالة بريد إلكتروني تصيدية تحوي رابطًا لأرشيف ZIP محمي بكلمة مرور.

ويحوي أرشيف ZIP ملف صورة قرص بتنسيق ISO أو IMG، وحين ينزل الملف، فإنه يعرض ملف جافاسكريبت JavaScript مستقلًا مع تواقيع مشوهة، وملفًا نصيًا، ومجلدًا فيه ملف DLL. ويحمل ملف جافاسكريبت برنامجًا نصيًا من نوع VB يقرأ محتويات الملف النصي، مما يؤدي إلى تشغيل ملف DLL.

تصدٍّ للثغرة

ويعتقد أن شركة ميكروسوفت تعلم بالثغرة منذ شهر أكتوبر الماضي، ولكنها لمّا تطلق تصحيحًا لها، ولكن بالنظر إلى أن الشركة تدرك أن الثغرة تستغل حقًا، فمن المتوقع أن تطلق تصحيحًا لها في تحديث Patch Tuesday لشهر ديسمبر المقبل.

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