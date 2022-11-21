ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب
تأمل الجماهير السعودية في ظهور الأخضر بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022.
ويبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2022، يوم غد الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين على إستاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.
ويقع الأخضر في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في تحقيق انطلاقة قوية.
ويعول رينارد على ثلاثي الخبرة سلمان الفرج، نواف العابد وياسر الشهراني في أولى مواجهات مونديال قطر 2022، وذلك نظرًا لخوضهم مباراة ودية سابقة ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.
ويُعد هذا الثلاثي هو آخر اللاعبين المتبقين من قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم التي واجهت الأرجنتين وديًا في عام 2011، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وانتهت بتعادل الأخضر بقيادة فرانك ريكارد سلبيًا.