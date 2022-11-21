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ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين

2022-11-21 الساعة 10:55
ثلاثي الخبرة سلاح السعودية ضد الأرجنتين
المواطن - مروة نبيل

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تأمل الجماهير السعودية في ظهور الأخضر بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022.

السعودية ضد الأرجنتين

ويبدأ منتخب السعودية الأول لكرة القدم مشواره في كأس العالم 2022، يوم غد الثلاثاء، بمواجهة الأرجنتين على إستاد لوسيل، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

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ويقع الأخضر في المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم في قطر، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بولندا والمكسيك، ويأمل الصقور بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد في تحقيق انطلاقة قوية.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

لاعبو الخبرة

ويعول رينارد على ثلاثي الخبرة سلمان الفرج، نواف العابد وياسر الشهراني في أولى مواجهات مونديال قطر 2022، وذلك نظرًا لخوضهم مباراة ودية سابقة ضد منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم.

سلمان الفرج
جانب من المران – المصدر @SaudiNT

ويُعد هذا الثلاثي هو آخر اللاعبين المتبقين من قائمة منتخب السعودية الأول لكرة القدم التي واجهت الأرجنتين وديًا في عام 2011، على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وانتهت بتعادل الأخضر بقيادة فرانك ريكارد سلبيًا.

نواف العابد
العابد – المصدر @SaudiNT

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