ثنائية إينير فالنسيا تمنح الإكوادور الأفضلية وتهزم الـ VAR

متحدث الأرصاد: 11 يومًا تفصلنا عن دخول فصل الشتاء تسجيل 58 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 79 ولي العهد يصل إلى دولة قطر تلبية لدعوة الشيخ تميم توقعات بحالة مطرية شتوية مع بداية إجازة الطلاب أم سعودية تلخص تجربتها بتربية الأبناء في 10 نصائح ولي العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية ولي العهد يلتقي في بانكوك رئيس مجلس الشيوخ التايلندي بيان هام من SMC حول التعدي على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء تايلاند يشهدان تبادل 5 مذكرات تفاهم 10 معلومات عن القصر الكبير في بانكوك
نجح الإكوادوري إينير فالنسيا قائد منتخب بلاده في إحراز ثنائية في شباك منتخب قطر في افتتاح كأس العالم 2022 في الدوحة.
منتخب #الإكوادور تقدم 1-0 منتخبنا الوطني.. الدقيقة 16 من ركلة جزاء#كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QiD1kzX1Kqقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022
وبعد إلغاء هدف فالنسيا في الدقيقة الأولى بسبب تقنية الفيديو حيث حُرم من نيل لقب صاحب أسرع هدف في تاريخ المباريات الافتتاحية في المونديال، لينجح بعدها في إحراز هدفين في الدقيقتين الـ16 والـ32 بعد عمل فردي أكثر من رائع.
منتخب #الإكوادور تقدم 2-0 منتخبنا الوطني.. فالنسيا الدقيقة 31 #كأس_العالم #قطر2022#Qatar2022 #FIFAWorldCup#LaTri #HaremosHistoria #العنابي #كلنا_العنابي #العنابي_أقوى_بتشجعيكم pic.twitter.com/Eor0ebBbYo
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022
ويسعى منتخب الإكوادور لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على قطر ومن ثم التركيز في المباراتين المقبلتين أمام كل من هولندا والسنغال.
ويلعب فالنسيا صاحب الـ 33 عامًا مع نادي فنربخشة التركي منذ عام 2020، وسبق له اللعب في صفوف أندية ” ويست هام يونايتد الإنجليزي، باتشوكا المكسيكي”.
جدير بالذكر أن مباراة الإكوادور وقطر تُقام على ملعب ” البيت” في العاصمة الدوحة.
ولم يسبق لـ منتخب الإكوادور الفوز بلقب كأس العالم كما أنه لم يسبق له التأهل للمربع الذهبي في المونديال.