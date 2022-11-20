ثنائية إينير فالنسيا تمنح الإكوادور الأفضلية وتهزم الـ VAR

نجح الإكوادوري إينير فالنسيا قائد منتخب بلاده في إحراز ثنائية في شباك منتخب قطر في افتتاح كأس العالم 2022 في الدوحة.

إينير فالنسيا يُبدع

وبعد إلغاء هدف فالنسيا في الدقيقة الأولى بسبب تقنية الفيديو حيث حُرم من نيل لقب صاحب أسرع هدف في تاريخ المباريات الافتتاحية في المونديال، لينجح بعدها في إحراز هدفين في الدقيقتين الـ16 والـ32 بعد عمل فردي أكثر من رائع.

ويسعى منتخب الإكوادور لتحقيق نتيجة إيجابية بالفوز على قطر ومن ثم التركيز في المباراتين المقبلتين أمام كل من هولندا والسنغال.

ويلعب فالنسيا صاحب الـ 33 عامًا مع نادي فنربخشة التركي منذ عام 2020، وسبق له اللعب في صفوف أندية ” ويست هام يونايتد الإنجليزي، باتشوكا المكسيكي”.

جدير بالذكر أن مباراة الإكوادور وقطر تُقام على ملعب ” البيت” في العاصمة الدوحة.

ولم يسبق لـ منتخب الإكوادور الفوز بلقب كأس العالم كما أنه لم يسبق له التأهل للمربع الذهبي في المونديال.