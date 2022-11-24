ثنائية السعودية في منافسة عربية خاصة بالمونديال

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دخل ثنائي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، علي البليهي وحسان تمبكتي في منافسة عربية خاصة ضمن مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.
وأطلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء بشأن أفضل مدافع عربي بالجولة الأولى من المونديال، واختار بجانب البليهي وتمبكتي، المغربي رومان سايس والتونسي ديلان برون.
وقبل ساعات من نهاية الاستفتاء، جاءت غالبية الاختيارات لصالح حسان تمبكتي، حيث حصل على 66.2% من الأصوات، يليه البليهي بـ26.8%، ثم رومان سايس ثالثًا بـ5.2%، يليه ديلان برون بـ1.8%.
وساهم البليهي وتمبكتي في تحقيق منتخب السعودية الأول لكرة القدم لفوز تاريخي على حساب الأرجنتين بنتيجة 2/1، فيما بدأ تونس والمغرب مشوارهما بمونديال قطر بتعادل سلبي ضد الدنمارك وكرواتيا.
على الجانب الآخر، يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة بولندا، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر.