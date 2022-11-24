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بعد تألقهما بالجولة الأولى

ثنائية السعودية في منافسة عربية خاصة بالمونديال

2022-11-24 الساعة 9:54
ثنائية السعودية في منافسة عربية خاصة بالمونديال
المواطن - مروة نبيل

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دخل ثنائي منتخب السعودية الأول لكرة القدم، علي البليهي وحسان تمبكتي في منافسة عربية خاصة ضمن مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

منافسة قوية

وأطلق حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استفتاء بشأن أفضل مدافع عربي بالجولة الأولى من المونديال، واختار بجانب البليهي وتمبكتي، المغربي رومان سايس والتونسي ديلان برون.

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المنتخب السعودي
البليهي وتمبكتي مع العويس – المصدر @SaudiNT

وقبل ساعات من نهاية الاستفتاء، جاءت غالبية الاختيارات لصالح حسان تمبكتي، حيث حصل على 66.2% من الأصوات، يليه البليهي بـ26.8%، ثم رومان سايس ثالثًا بـ5.2%، يليه ديلان برون بـ1.8%.

وساهم البليهي وتمبكتي في تحقيق منتخب السعودية الأول لكرة القدم لفوز تاريخي على حساب الأرجنتين بنتيجة 2/1، فيما بدأ تونس والمغرب مشوارهما بمونديال قطر بتعادل سلبي ضد الدنمارك وكرواتيا.

حسان تمبكتي
حسان تمبكتي

السعودية تستعد لبولندا

على الجانب الآخر، يستعد منتخب السعودية الأول لكرة القدم لمواجهة بولندا، مساء يوم السبت المقبل، على إستاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في مونديال قطر.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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