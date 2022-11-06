ثنائية صلاح تعيد الريدز للبريميرليج

حقق فريق ليفربول فوزًا مهمًا اليوم الأحد على مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 2-1، أحرز هدفي الريدز محمد صلاح فيما أحرز لتوتنهام هاري كين.

فوز مهم

وعلق فريق ليفربول على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على اللقاء الذي لعب بملعب توتنهام اليوم الأحد بقمة الجولة الـ15: ثنائية صلاح تحسم لنا ثلاث نقاط هامة خارج الديار.

هدفا الفرعون

وجاء هدف ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 11، ثم عاد محمد صلاح ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40، إلا أن هاري كين سجل هدف التقليص في الدقيقة 70.

وأصبح رصيد ليفربول 19 نقطة في المركز الثامن، في المقابل تراجع توتنهام للمركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن نيوكاسل والذي حقق الفوز الرابع تواليًا على حساب ساوثهامبتون.