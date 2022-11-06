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ثنائية صلاح تعيد الريدز للبريميرليج

2022-11-06 الساعة 9:45
ثنائية صلاح تعيد الريدز للبريميرليج
المواطن – متابعة

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حقق فريق ليفربول فوزًا مهمًا اليوم الأحد على مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 2-1، أحرز هدفي الريدز محمد صلاح فيما أحرز لتوتنهام هاري كين.

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فوز مهم

وعلق فريق ليفربول على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على اللقاء الذي لعب بملعب توتنهام اليوم الأحد بقمة الجولة الـ15: ثنائية صلاح تحسم لنا ثلاث نقاط هامة خارج الديار.

ليفربول
لاعبو ليفربول – المصدر @LFC

هدفا الفرعون

وجاء هدف ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 11، ثم عاد محمد صلاح ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40، إلا أن هاري كين سجل هدف التقليص في الدقيقة 70.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @LFC

وأصبح رصيد ليفربول 19 نقطة في المركز الثامن، في المقابل تراجع توتنهام للمركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن نيوكاسل والذي حقق الفوز الرابع تواليًا على حساب ساوثهامبتون.

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