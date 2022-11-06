ثنائية صلاح تعيد الريدز للبريميرليج

ريما بنت بندر: محمد بن سلمان يمتلك حسًا قياديًا استثنائيًا ريما بنت بندر توجه رسالة للشباب السعودي ونصيحة للأمريكيين اليوم.. انطلاق المزاد الإلكتروني للوحات المميزة سعودي يواجه السجن 7 سنوات في الكويت تغريم 3 سعوديين مليوني راند لسرقة نباتات 5 فئات ممنوعة من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية الصحة توصي 5 فئات بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية صحيفة أمريكية: محمد بن سلمان أذهل العالم السعودية تدين محاولة اغتيال عمران خان سير أول شركة سعودية لصناعة السيارات الكهربائية
حقق فريق ليفربول فوزًا مهمًا اليوم الأحد على مضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 2-1، أحرز هدفي الريدز محمد صلاح فيما أحرز لتوتنهام هاري كين.
وعلق فريق ليفربول على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر على اللقاء الذي لعب بملعب توتنهام اليوم الأحد بقمة الجولة الـ15: ثنائية صلاح تحسم لنا ثلاث نقاط هامة خارج الديار.
وجاء هدف ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 11، ثم عاد محمد صلاح ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 40، إلا أن هاري كين سجل هدف التقليص في الدقيقة 70.
وأصبح رصيد ليفربول 19 نقطة في المركز الثامن، في المقابل تراجع توتنهام للمركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن نيوكاسل والذي حقق الفوز الرابع تواليًا على حساب ساوثهامبتون.