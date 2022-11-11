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جادة: اختيارات إنريكي لقائمة إسبانيا غريبة

2022-11-11 الساعة 8:20
جادة: اختيارات إنريكي لقائمة إسبانيا غريبة
المواطن - متابعة

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انتقد الإعلامي القطري أيمن جاده، اليوم الجمعة، خيارات المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي، ووصفها بأنها خيارات غريبة ضمن قائمة منتخب الماتادور التي ستخوض نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

اختيارات غير منطقية

وقال أيمن جادة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة: خيارات غريبة للويس إنريكة مدرب إسبانيا..يأخذ الحارسين رايا وسانشيز بلا خبرة دولية ويترك دي خيا بتجربته الكبيرة ، يأخذ أزبيليكويتا في الدفاع ويحرم راموس بخبرته الهائلة من آخر مونديال له

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وأضاف جادة: يأخذ بوسكيتس بأخطائه الكثيرة في الوسط ويترك تياغو ألكانتارا بذاكرته الألمانية والإنجليزية.

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