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بشأن منطقية التوقعات

جادة: بيليه توقع فوز كولومبيا بمونديال 1994

2022-11-04 الساعة 8:35
جادة: بيليه توقع فوز كولومبيا بمونديال 1994
المواطن – متابعة

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قال أيمن جادة الإعلامي القطري إنه أمرٌ سيء أن تتوقع شيئًا فيأتي من يصحح لك أو يسفه رأيك أو يتهمك بالجهل.

بيليه وكولومبيا

وأضاف أيمن جادة في منشور له عبر تويتر: تصوروا أن الأسطورة البرازيلية بيليه توقع عام ١٩٩٤ أن تفوز كولومبيا بكأس العالم ثم خرجت من الدور الأول ولم يقل له أحد إنه لا يفقه في اللعبة.

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منطق التوقع

التوقعات لعبة وهي ليست منطقية دائمًا بل قد تحسب حساب المفاجآت فكرة القدم ليست علمًا صحيحًا.

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