جادة: بيليه توقع فوز كولومبيا بمونديال 1994

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قال أيمن جادة الإعلامي القطري إنه أمرٌ سيء أن تتوقع شيئًا فيأتي من يصحح لك أو يسفه رأيك أو يتهمك بالجهل.
وأضاف أيمن جادة في منشور له عبر تويتر: تصوروا أن الأسطورة البرازيلية بيليه توقع عام ١٩٩٤ أن تفوز كولومبيا بكأس العالم ثم خرجت من الدور الأول ولم يقل له أحد إنه لا يفقه في اللعبة.
التوقعات لعبة وهي ليست منطقية دائمًا بل قد تحسب حساب المفاجآت فكرة القدم ليست علمًا صحيحًا.