جادة: بيليه توقع فوز كولومبيا بمونديال 1994

قال أيمن جادة الإعلامي القطري إنه أمرٌ سيء أن تتوقع شيئًا فيأتي من يصحح لك أو يسفه رأيك أو يتهمك بالجهل.

بيليه وكولومبيا

وأضاف أيمن جادة في منشور له عبر تويتر: تصوروا أن الأسطورة البرازيلية بيليه توقع عام ١٩٩٤ أن تفوز كولومبيا بكأس العالم ثم خرجت من الدور الأول ولم يقل له أحد إنه لا يفقه في اللعبة.

منطق التوقع

التوقعات لعبة وهي ليست منطقية دائمًا بل قد تحسب حساب المفاجآت فكرة القدم ليست علمًا صحيحًا.