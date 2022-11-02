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قبل انطلاق المونديال

جارسيا يرحل مؤقتًا عن النصر !

2022-11-02 الساعة 5:38
جارسيا يرحل مؤقتًا عن النصر !
المواطن - محمد سمعه

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سيرحل المدرب الفرنسي رودي جارسيا عن نادي النصر بشكل مؤقت خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل انطلاق بطولة كأس العالم في نوفمبر الجاري بـ قطر.

رحيل المدرب الفرنسي قوبل بصدمة من فئات عريضة من مشجعي نادي النصر، حيث ذكرت شبكة Telefoot 1 الفرنسية أن مدرب النصر سيكون محلل مباريات المونديال في القناة الفرنسية طوال أيام البطولة.

جارسيا يثير الجدل

ذهاب المدرب الفرنسي لتحليل مباريات المونديال، تسبب في صدمة لعشاق النصر حيث اعتقدوا أن المدرب سيبقى في الرياض ويستغل فترة توقف دوري روشن السعودي للمحترفين، من أجل التعرف بشكل جيد وأكثر دقة على لاعبي النصر، خاصة أن مسابقة دوري روشن سوف تعود بداية من منتصف ديسمبر المقبل.

جارسيا محلل المباريات بكأس العالم 2022

مهمة الجهاز المعاون

وعلق الناقد الرياضي محمد الغامدي على رحيل المدرب الفرنسي المؤقت عن النصر قائلًا: ” للنصراويين فقط، رحيل جارسيا بتحليل مباريات كأس العالم وغيابه أمر متفق عليه، مع الإدارة النصراوية سيقوم جهازه المعاون بتولي دفة الأمور الفنية، عند غيابه لبعض الأيام”.

يذكر أن المدرب الفرنسي كان تولى مسؤولية تدريب أصفر الرياض بصيف العام الحالي.

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