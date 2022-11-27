جامعة الملك عبدالعزيز تؤجل إيداع مكافأة الطلاب

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أعلنت عمادة شؤون الطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز، أن إيداع مكافأة شهر نوفمبر الذي كان مقررًا اليوم، سيتأخر لغد الاثنين الموافق 28 نوفمبر.
وقالت العمادة عبر حسابها بموقع “تويتر” “يؤسفنا إشعاركم بأنه سوف يتأخر إيداع مكافأة شهر نوفمبر ليوم الاثنين، نظرًا لبعض الظروف التقنية”.
يذكر أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل الذي يجب أن يتم الإفصاح عنه في برنامج حساب المواطن.
ويتم ذلك عن طريق اختيار الحالة الوظيفية (طالب) ونوع الدخل (غير ذلك) ومصدر الدخل (برنامج دعم حكومي).