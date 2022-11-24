جامعة الملك عبدالعزيز تؤجل اختبارات اليوم الخميس

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، اليوم الخميس، تأجيل جميع الاختبارات بالجامعة؛ بسبب حالة الطقس غير المستقرة.

وقالت الجامعة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: إنه بناءً على التقارير حول الحالة المطرية المتوقعة لليوم الخميس، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تأجيل جميع اختبارات يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ في الجامعة وفرع رابغ، على أن يتم جدولة مواعيد بديلة للاختبارات في القريب.

جامعة جدة

وكانت جامعة جدة قد أعلنت تعليق الدراسة، اليوم الخميس؛ بسبب حالة الطقس غير المستقر.

وقالت الجامعة في بيان لها على موقع تويتر: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة ليوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تعليق الدراسة يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ في جميع مقرات الجامعة وفروعها.