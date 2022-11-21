Icon

البوليفارد سيتي والبوليفارد ورلد وونتر لاند مجانًا اليوم Icon هذا يومكم.. المجد ينتظر لاعبي الأخضر أمام الأرجنتين Icon موقع أمريكي: السعودية دولة قوية بمصادر الطاقة المتجددة Icon الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك فهد ومنفذ سلوى  Icon أمير الشمالية يلبي طلبًا طريفًا لأحد الأيتام Icon إلزام مطابخ مكة ببيع اللحوم المطبوخة بالوزن بدلًا من النفر Icon الأمر بالمعروف تكثف الحضور الميداني خلال فترة الاختبارات النهائية Icon “المواطن” توثق قمة رايز أب السعودية.. مشاريع وإبداعات ونجاحات Icon 4 مواقع في الرياض لنقل مباريات الأخضر Icon حمد القاضي: نظام الثلاثة فصول سلبياته أكثر لعدة أسباب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1444هـ

جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد فتح القبول في الدراسات العليا

2022-11-21 الساعة 8:37
جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد فتح القبول في الدراسات العليا
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد فتح القبول بعدد من برامج الدراسات العليا التنفيذية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

– الماجستير التنفيذي في اقتصاديات الأعمال.
– ماجستير العلوم التنفيذي في التسويق الاستراتيجي.
– الماجستير التنفيذي في المراجعة الداخلية.
– ماجستير الآداب في الأدب المسرحي.
– الماجستير المهني في تدريس الفرنسية كلغة أجنبية.
– الماجستير المني في اللسانيات التطبيقية.
– الماجستير المهني في الترجمة التحريرية والشفهية.
– ماجستير تقنية المعلومات التنفيذي.
– ماجستير نظم المعلومات الحاسوبية التنفيذي.
– الماجستير المهني في العلوم الجنائية.
– الماجستير التنفيذي في التطوير العقاري.
– الماجستير المهني (هندسة التعدين / معالجة الخامات المعدنية).
– الماجستير المهني في هندسة التصنيع.
– ماجستير إدارة الأزمات والكوارث إدارة الأزمات في مجال الأمن (مخصص للعسكريين).
– ماجستير التمويل الإسلامي.
– الماجستير التنفيذي في إدارة و اقتصاديات الأوقاف.
– ماجستير الاعتدال والأمن الفكري المركز الرئيسي.
– ماجستير الاعتدال والأمن الفكري – فرع أبها.
– الماجستير المهني في ممارسات تدريس اللغة الإنجليزية.

قد يهمّك أيضاً
Img

لقطات لجريان السيول وقوة الرعد بالعيص

Img

إيران تعدم 3 متظاهرين اليوم

تفاصيل البرامج:

اضغط هنا

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/28هـ الموافق 2022/11/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير
مشاهير

آل الشيخ لماجد عبدالله: سلامتك نجمنا الكبير

مشاهير
رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال
الرياضة

رسالة سولاري للاعبي الأخضر قبل المونديال

الرياضة
حقيقة اقتراب محمد النني من النصر
الرياضة

حقيقة اقتراب محمد النني من النصر

الرياضة
تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة
السوق

تاسي يغلق منخفضًا 112 نقطة

السوق
واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا
العالم

واشنطن: موسكو نفذت إعدامات جماعية في أوكرانيا

العالم
المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية
أخبار رئيسية

المالية تتيح الدفع الإلكتروني لرسوم الخدمات الحكومية

أخبار رئيسية
المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا
السعودية اليوم

المملكة ترحب باتفاق السلام في إثيوبيا

السعودية اليوم
عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء
مشاهير

عبير الشرقاوي تدفع الغيطي للانسحاب على الهواء

مشاهير