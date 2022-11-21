جامعة الملك عبدالعزيز تعلن موعد فتح القبول في الدراسات العليا

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد فتح القبول بعدد من برامج الدراسات العليا التنفيذية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1444هـ، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

البرامج المتاحة:

– الماجستير التنفيذي في اقتصاديات الأعمال.

– ماجستير العلوم التنفيذي في التسويق الاستراتيجي.

– الماجستير التنفيذي في المراجعة الداخلية.

– ماجستير الآداب في الأدب المسرحي.

– الماجستير المهني في تدريس الفرنسية كلغة أجنبية.

– الماجستير المني في اللسانيات التطبيقية.

– الماجستير المهني في الترجمة التحريرية والشفهية.

– ماجستير تقنية المعلومات التنفيذي.

– ماجستير نظم المعلومات الحاسوبية التنفيذي.

– الماجستير المهني في العلوم الجنائية.

– الماجستير التنفيذي في التطوير العقاري.

– الماجستير المهني (هندسة التعدين / معالجة الخامات المعدنية).

– الماجستير المهني في هندسة التصنيع.

– ماجستير إدارة الأزمات والكوارث إدارة الأزمات في مجال الأمن (مخصص للعسكريين).

– ماجستير التمويل الإسلامي.

– الماجستير التنفيذي في إدارة و اقتصاديات الأوقاف.

– ماجستير الاعتدال والأمن الفكري المركز الرئيسي.

– ماجستير الاعتدال والأمن الفكري – فرع أبها.

– الماجستير المهني في ممارسات تدريس اللغة الإنجليزية.

تفاصيل البرامج:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1444/04/28هـ الموافق 2022/11/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا