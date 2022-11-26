Icon

فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر Icon موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة Icon الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي Icon عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
يحصل الطلاب على مكافأة شهرية لمدة 8 فصول دراسية

جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر تطلقان برنامج رواد الضيافة المنتهي بالتوظيف

2022-11-26 الساعة 12:42
جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر تطلقان برنامج رواد الضيافة المنتهي بالتوظيف
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلنت جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر الدولية عن برنامج رواد ضيافة البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية.

مسمى البرنامج:

رواد ضيافة البحر الأحمر (منتهي بالتوظيف).

قد يهمّك أيضاً
Img

أبرز لقطات المونديال في عيون الصحافة العالمية

Img

أمير الشمالية يحتفل مع المواطنين بفوز المنتخب السعودي

البرامج المتاحة:

  •  إدارة الأغذية والمشروبات.
  •  إدارة الضيافة.

بعض الشروط:

  •  درجة 50% فأعلى لاختبار التحصيلي.
  •  درجة 50% فأعلى لاختبار القدرات.

مميزات البرنامج

  •  يحصل الطلاب على مكافأة شهرية لمدة 8 فصول دراسية.
  •  تدريب داخلي للطلاب في فنادق مشروع البحر الأحمر.
  •  تدريب خارجي للطلاب المميزين في جامعة هونج كونج.
  •  شهادة معتمدة من جامعتي تبوك وهونج كونج بوليتكنك.

جميع الشروط والتفاصيل: (اضغط هنا)

موعد التقديم:

متاح التقديم من اليوم السبت بتاريخ 1444/05/2 هـ الموافق بالميلادي 2022/11/26م، ويستمرالتقديم على حتى الأربعاء بتاريخ 1444/05/13 هـ الموافق بالميلادي 2022/12/07م.

للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل 

رابط التقديم (اضغط هنا)

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو
الرياضة

الفيصلي يخطف الأنظار بدوري يلو

الرياضة
أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...
العالم

أمين الناتو يبحث مع أردوغان انضمام فنلندا...

العالم
رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل
الرياضة

رينارد: نعد جماهيرنا بتقديم الأفضل

الرياضة
ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%
السوق

ارتفاع أرباح شركة مهارة بنسبة 74%

السوق
يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...
الرياضة

يونس محمود عن ساديو ماني: ليس من...

الرياضة
آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...
الرياضة

آخر ظهور لـ مدني رحيمي يتحدث عن...

الرياضة
الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...
السعودية اليوم

الغذاء والدواء : الأدوية البديلة مكافئة صيدلانيًا...

السعودية اليوم
خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب
السعودية اليوم

خبير يكشف أبرز طرق غش الذهب

السعودية اليوم
n more: https://wp-rocket.me - Debug: [email protected] -->