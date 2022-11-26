جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر تطلقان برنامج رواد الضيافة المنتهي بالتوظيف

فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية ولي العهد يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية
أعلنت جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر الدولية عن برنامج رواد ضيافة البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية.
رواد ضيافة البحر الأحمر (منتهي بالتوظيف).
جميع الشروط والتفاصيل: (اضغط هنا)
متاح التقديم من اليوم السبت بتاريخ 1444/05/2 هـ الموافق بالميلادي 2022/11/26م، ويستمرالتقديم على حتى الأربعاء بتاريخ 1444/05/13 هـ الموافق بالميلادي 2022/12/07م.
للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل
رابط التقديم (اضغط هنا)