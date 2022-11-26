جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر تطلقان برنامج رواد الضيافة المنتهي بالتوظيف

أعلنت جامعة تبوك وشركة البحر الأحمر الدولية عن برنامج رواد ضيافة البحر الأحمر المنتهي بالتوظيف لخريجي الثانوية، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية.

مسمى البرنامج:

رواد ضيافة البحر الأحمر (منتهي بالتوظيف).

البرامج المتاحة:

إدارة الأغذية والمشروبات.

إدارة الضيافة.

بعض الشروط:

درجة 50% فأعلى لاختبار التحصيلي.

درجة 50% فأعلى لاختبار القدرات.

مميزات البرنامج

يحصل الطلاب على مكافأة شهرية لمدة 8 فصول دراسية.

تدريب داخلي للطلاب في فنادق مشروع البحر الأحمر.

تدريب خارجي للطلاب المميزين في جامعة هونج كونج.

شهادة معتمدة من جامعتي تبوك وهونج كونج بوليتكنك.

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موعد التقديم:

متاح التقديم من اليوم السبت بتاريخ 1444/05/2 هـ الموافق بالميلادي 2022/11/26م، ويستمرالتقديم على حتى الأربعاء بتاريخ 1444/05/13 هـ الموافق بالميلادي 2022/12/07م.

للتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل

رابط التقديم (اضغط هنا)