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بسبب الطقس

جامعة جدة تعلن تعليق الدراسة اليوم الخميس

2022-11-24 الساعة 12:46
جامعة جدة تعلن تعليق الدراسة اليوم الخميس
المواطن - الرياض

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أعلنت جامعة جدة، تعليق الدراسة، اليوم الخميس؛ بسبب حالة الطقس غير المستقر.

وقالت الجامعة في بيان لها على موقع تويتر، اليوم الخميس: بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة ليوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات؛ فقد تقرر تعليق الدراسة يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ في جميع مقرات الجامعة وفروعها.

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وكان تعليم جدة قد أعلن، في وقت سابق، تعليق الدراسة اليوم الخميس؛ بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حول الحالة المطرية المتوقعة لليوم، وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وذكر تعليم جدة في تغريدات أنه تقرر تعليق الدراسة يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص. متمنين للجميع السلامة.

تأجيل الاختبارات

كما سيتم تأجيل اختبارات اليوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ في جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بـ تعليم جدة، على أن يتم إجراء الاختبارات يوم الخميس 14/ 5/ 1444هـ من الفصل الدراسي الثاني، وتؤدَّي ضمن اليوم الدراسي.

 

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