جامعة حفر الباطن تستقبل طلبات اختيار التخصص

موعد صدور الأهلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 80 30 يومًا على البرد الفعلي في جميع المناطق الأخضر يؤجل حسم تأهله لثمن نهائي المونديال لقطات لعمليات إحماء لاعبي الأخضر قبل لقاء بولندا تشكيل المنتخب السعودي أمام بولندا بالمونديال بدء تطبيق الهوية الجديدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات فيفا: ولي العهد وضع خارطة الطريق لإنجاز الأخضر موقف إنساني.. مضيفة الخطوط السعودية تطعم راكبًا من ذوي الإعاقة الملعب أكثر مكان للتعبير عن الفرح بفوز المنتخب السعودي
بدأت جامعة حفر الباطن، اليوم الأحد، في استقبال طلبات اختيار التخصص، والزيارة بين كليات الجامعة والزيارة من خارجها.
ومن المقرر أن تستمر جامعة حفر الباطن في استقبال الطلبات حتى الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا، حسبما أعلنت عمادة القبول والتسجيل التابعة للجامعة.
وكانت جامعة حفر الباطن، قد وضعت تعليمات وشروط للتقديم للقبول في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1444هـ،
وكانت إجازة الفصل الدراسي الأول قد بدأت للطلاب، والتي تكون مدتها 10 أيام، وعقب ذلك يتم استئناف الدراسة والعودة مجددًا في 10 جمادى الأولى لعام 1444.