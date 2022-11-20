جانب من عروض الألعاب النارية بحفل افتتاح مونديال قطر

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خطفت عروض الألعاب النارية، أنظار الحاضرين في ملعب البيت، وذلك خلال حفل افتتاح مونديال قطر 2022 الذي انتهى قبل قليل.
#شاهد الألعاب النارية في حفل الافتتاح بـ #استاد_البيت#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022#قنوات_الكاس #Qatar2022#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2HKE21cnLPقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 20, 2022
وتزامن انطلاق عروض الألعاب النارية مع دخول تميمة لعيب التميمة الرسمية لكأس العالم في قطر إلى أرضية الملعب.
وكان غانم المفتاح سفير بطولة كأس العالم 2022، استهل افتتاح المونديال بتلاوة بعض من آيات القرآن الكريم.
ودار بين غانم المفتاح وبين الممثل الأمريكي الشهير مورجان فريمان بعد ذلك حديثٌ باللغة الإنجليزية حول الإنسانية والمشاعر الإيجابية، سعيًا لإيصال مفهوم أن كرة القدم والرياضة توحد جميع البشر.
كما ألقى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر كلمة بمناسبة حفل افتتاح بلاده لنهائيات كأس العالم في نسخته رقم 22.
وشارك في الحفل مجموعة من أكبر الفنانين والمطربين في الشرق الأوسط والعالم، حيث تتواجد المطربة اللبنانية الشهيرة ميريام فارس التي تُغني أغنية من ضمن أغانٍ رئيسية للمونديال.
وتُقام مباريات مونديال قطر على 8 ملاعب في الدوحة، كما يتميز المونديال القطري بقرب المسافة بين الملاعب وفنادق الإقامة حيث تُعد أقصى مسافة للوصول إلى ملعب مستضيف لمباريات البطولة ما يقرب من 55 كيلو متر.
يذكر أن مباراة قطر والإكوادور في افتتاح مباريات كأس العالم 2022 سوف تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب البيت.
جدير بالذكر أن مونديال قطر تُختتم مبارياته يوم 18 ديسمبر المقبل بإقامة المباراة النهائية على ملعب لوسيل في الدوحة.
وكان المنتخب الفرنسي تُوج بلقب كأس العالم 2018 الذي أُقيم في روسيا، للمرة الثانية في تاريخه.