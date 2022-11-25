Icon

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يُرزق بـ الجوهرة Icon أجواء باريسية فريدة في بوليفارد وورلد Icon لقطات لسحب مياه الأمطار من أنفاق جدة Icon الأرصاد: استمرار الأمطار على جدة حتى صباح الغد Icon ياسر الشهراني يطمئن الجماهير بعد العملية الجراحية Icon ولي العهد‬⁩ يعتمد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت Icon حالة الاستنفار القصوى بجدة لمواجهة الحالة المطرية Icon حي الأمير فواز أعلى كمية أمطار في جدة Icon إنقاذ عائلة من 5 أشخاص احتجزهم سيل شعيب قرية الخيف Icon “وادي كأس العالم” ينقل حماس المونديال إلى زوار “ذا جروفز” Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
كأس العالم
المنتخب السعودي يتصدر مجموعته

جدول ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى من المونديال

2022-11-25 الساعة 1:23
جدول ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى من المونديال
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

انتهت، أمس الخميس، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 المقام حاليًّا في قطر والمستمر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل.

ونشرت شركة الرياضة السعودية، الخميس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ترتيب المجموعات بعد اختتام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال.

قد يهمّك أيضاً
Img

سافر حول العالم بـ100 ريال

Img

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2.214 حقيبة شتوية في باكستان

نتائج مبشرة

وشهدت الجولة بعض النتائج الواعدة على رأسها فوز السعودية على الأرجنتين بهدفين لهدف، وانتصار اليابان على ألمانيا بهدفين لهدف، بجانب تعادل تونس والمغرب مع الدنمارك وكرواتيا، بالتعادل السلبي.

المجموعة الأولى

هولندا – 3 نقاط – سجل 2 – استقبل 0

الإكوادور – 3 نقاط – سجل 2 – استقبل 0

السنغال – 0 نقاط – سجل 0 – استقبل 2

قطر – 0 نقاط – سجل 0 – استقبل 2

المجموعة الثانية

إنجلترا – 3 نقاط – سجل 6 – استقبل 2

أمريكا – نقطة واحدة – سجل 1 – استقبل 1

ويلز – نقطة واحدة – سجل 1 – استقبل 1

إيران – 0 نقطة – سجل 2 – استقبل 6

المجموعة الثالثة

السعودية – 3 نقاط – سجل 2 – استقبل 1

بولندا – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0

المكسيك – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0

الأرجنتين – 0 نقطة – سجل 1 – استقبل 2

المجموعة الرابعة

فرنسا – 3 نقاط – سجل 4 – استقبل 1

الدنمارك – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0

تونس – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0

أستراليا – 0 نقطة – سجل 1 – استقبل 4

المجموعة الخامسة

إسبانيا – 3 نقاط – سجل 7 – استقبل 0

اليابان – 3 نقاط – سجل 2 – استقبل 1

ألمانيا – 0 نقطة – سجل 1 – استقبل 2

كوستاريكا – 0 نقطة – سجل 0 – استقبل 7

المجموعة السادسة

بلجيكا – 3 نقاط – سجل 1 – استقبل 0

كرواتيا – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0

المغرب – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0

كندا – 0 نقطة – سجل 0 – استقبل 1

المجموعة السابعة

البرازيل – 3 نقاط – سجل 2 – استقبل 0

سويسرا – 3 نقاط – سجل 1 – استقبل 0

الكاميرون – 0 نقطة – سجل 0 -استقبل 1

صربيا – 0 نقطة – سجل 0 – استقبل 2

المجموعة الثامنة

البرتغال – 3 نقاط – سجل 3 – استقبل 2

أوروجواي – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0

كوريا الجنوبية – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0

غانا – 0 نقطة – سجل 2 – استقبل 3

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...
السوق

انخفاض أرباح بوان 7% إلى 38 مليون...

السوق
الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال
السعودية اليوم

الباركود بالأماكن العامة أحدث طرق الاحتيال

السعودية اليوم
وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية
حصاد اليوم

وظائف لدى شركة التصنيع الوطنية

حصاد اليوم
إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا
الرياضة

إصابة نجم REAL MADRID تُربك حسابات إسبانيا

الرياضة
أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية
العالم

أساتذة الجامعات ينضمون إلى الاحتجاجات الإيرانية

العالم
وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...
السعودية اليوم

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برامج لطلبة المنح...

السعودية اليوم
كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...
الرياضة

كواليس لقاء المسحل مع رئيس اتحاد القدم...

الرياضة
الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا
السعودية اليوم

الزارع: الإجازة الاضطرارية ليست حقًا مكتسبًا

السعودية اليوم