جدول ترتيب المجموعات بعد نهاية الجولة الأولى من المونديال

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انتهت، أمس الخميس، منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس العالم 2022 المقام حاليًّا في قطر والمستمر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل.
ونشرت شركة الرياضة السعودية، الخميس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ترتيب المجموعات بعد اختتام منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بالمونديال.
وشهدت الجولة بعض النتائج الواعدة على رأسها فوز السعودية على الأرجنتين بهدفين لهدف، وانتصار اليابان على ألمانيا بهدفين لهدف، بجانب تعادل تونس والمغرب مع الدنمارك وكرواتيا، بالتعادل السلبي.
هولندا – 3 نقاط – سجل 2 – استقبل 0
الإكوادور – 3 نقاط – سجل 2 – استقبل 0
السنغال – 0 نقاط – سجل 0 – استقبل 2
قطر – 0 نقاط – سجل 0 – استقبل 2
إنجلترا – 3 نقاط – سجل 6 – استقبل 2
أمريكا – نقطة واحدة – سجل 1 – استقبل 1
ويلز – نقطة واحدة – سجل 1 – استقبل 1
إيران – 0 نقطة – سجل 2 – استقبل 6
السعودية – 3 نقاط – سجل 2 – استقبل 1
بولندا – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0
المكسيك – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0
الأرجنتين – 0 نقطة – سجل 1 – استقبل 2
فرنسا – 3 نقاط – سجل 4 – استقبل 1
الدنمارك – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0
تونس – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0
أستراليا – 0 نقطة – سجل 1 – استقبل 4
إسبانيا – 3 نقاط – سجل 7 – استقبل 0
اليابان – 3 نقاط – سجل 2 – استقبل 1
ألمانيا – 0 نقطة – سجل 1 – استقبل 2
كوستاريكا – 0 نقطة – سجل 0 – استقبل 7
بلجيكا – 3 نقاط – سجل 1 – استقبل 0
كرواتيا – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0
المغرب – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0
كندا – 0 نقطة – سجل 0 – استقبل 1
البرازيل – 3 نقاط – سجل 2 – استقبل 0
سويسرا – 3 نقاط – سجل 1 – استقبل 0
الكاميرون – 0 نقطة – سجل 0 -استقبل 1
صربيا – 0 نقطة – سجل 0 – استقبل 2
البرتغال – 3 نقاط – سجل 3 – استقبل 2
أوروجواي – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0
كوريا الجنوبية – نقطة واحدة – سجل 0 – استقبل 0
غانا – 0 نقطة – سجل 2 – استقبل 3