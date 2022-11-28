جدية وتركيز اللاعبين في تدريبات الأخضر اليوم استعدادًا لـ المكسيك

اتسمت تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، بالجدية الشديدة وأداء التكتيكات والخطط التي وضعها المدير الفني لـ الأخضر هيرفي رينارد، ووضح على اللاعبين حالة من التركيز الشديد خلال التدريبات قبل لقاء المكسيك المرتقب للمنتخب السعودي مساء بعد غد الأربعاء ضمن ختام دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022.

واصل الأخضر بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد منتخب المكسيك الأول لكرة القدم.

تدريبات اليوم

وأجرى لاعبو الأخضر مران اليوم على ملعب منتجع سيلين؛ حيث بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء، قبل أن يجري رينارد مباريات مصغرة، واختتم التدريب بتمارين الإطالة.

واكتفى نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، محمد كنو بأداء تمارين استرجاعية برفقة المعد البدني، فيما واصل محمد البريك برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي.

ومن المقرر أن يختتم الأخضر، يوم غدٍ الثلاثاء عند الساعة الخامسة مساء، استعداداته لمواجهة المكسيك بحصة تدريبية على ملعب منتجع سيلين، على أن تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال أول ربع ساعة.

مواجهة المكسيك

وسيلعب منتخب السعودية ضد المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل، على استاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وقبل اللقاء المرتقب، يحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما تتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة.