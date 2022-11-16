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نظمتها هيئة فنون الطهي

جد يهيئ حفيده لجائزة درب الفنجال

2022-11-16 الساعة 2:49
جد يهيئ حفيده لجائزة درب الفنجال
المواطن - الرياض

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أكد ماجد الشمري الفائز الثاني بمسابقة “درب الفنجال” إحدى فعاليات “مهرجان القهوة السعودية” الذي نظمته هيئة فنون الطهي في ثلاث مدن سعودية خلال الفترة الماضية؛ أن هذه المسابقة كشفت عن المعنى الحقيقي للقهوة السعودية، ورسخت خطوات إعدادها، والحفاظ عليها كإرث وطني، وتقليد اجتماعي ينم عن كرم الضيافة.

رحلة منذ الطفولة

وذكر الشمري أنه بدأ رحلته مع القهوة حين كان في عمر 12 عامًا، متتلمذًا على يد جده ومكتسبًا منه مهارات الإعداد الجيد، بدءًا من اختيار نوع حبات القهوة، وطريقة تحميصها، وإعدادها، وحتى كيفية تقديمها التي تتماشى مع العادات والتقاليد المجتمعية.

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وقال: “جدي هو قدوتي ومعلمي وهو السبب بعد الله في حصولي على هذه الجائزة”.

تجربة مميزة ومنافسة

وأردف: “حققت المسابقة جوانب مهمة كالتحفيز والحماس والدعم، وأشعلت فتيل المنافسة بين المتسابقين والمناطق في تقديم القهوة السعودية بأجمل وأبهى حلة”، لافتًا: “إنها تجربة عظيمة ومتميزة استفدت خلالها من نصائح الخبراء، وأعطتني المزيد من الحب والشغف للقهوة السعودية الأصيلة”.

 

يذكر أنه تنافس خلال هذه المسابقة تسعة مرشحين تأهلوا من الرياض وجدة والظهران؛ ليقدموا القهوة السعودية التقليدية من حمسها إلى تقديمها، إلى جانب إعداد مشروب مبتكر مشتق من القهوة السعودية، ومن ثم تقديمها للجنة التحكيم، لتنتهي المسابقة بفوز ثلاثة متسابقين بجوائزها البالغة 100 ألف ريال.

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