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يعاني من انسداد شديد في صمام الشريان الأورطي

جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفل رضيع في القصيم

2022-11-22 الساعة 11:44
جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفل رضيع في القصيم
المواطن - الرياض

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تمكّن أطباء قسم أمراض القلب تخصص أطفال بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في منطقة القصيم من إجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ عمره 7 أشهر، يعاني من انسداد شديد في صمام الشريان الأورطي، في عملية جراحية دقيقة تكللت ولله الحمد بالنجاح.

قسطرة قلبية

وبين تجمع القصيم الصحي أن الأطباء تمكنوا من إجراء قسطرة قلبية عاجلة للرضيع الذي يزن تسع كيلوجرامات بعد أن أظهرت الفحصوات السريرية والمخبرية أنه يعاني من حالة انسداد شديد في صمام الشريان الأورطي حيث جرى توسيع بالوني للصمام عن طريق القسطرة.

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من جانبها أكدت إدارة مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم أن عدد حالات القسطرة القلبية التي أجريت للأطفال خلال شهر أكتوبر الماضي من هذا العام بلغت 19 حالة جميعها تكللت بالنجاح ولله الحمد.

 

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