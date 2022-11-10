جراحة ناجحة تعيد كسرًا مفتتًا لحوض مريض

نجح فريق طبي في قسم جراحة العظام بمستشفى الملك خالد بتبوك من إجراء عملية جراحية بمنطقة الحوض لمريض في العقد الرابع من العمر قد تعرض لحادث مروري أدى إلى كسور متفتتة في منطقة الحوض، مع خلع حرقفي وعجز بالجهة اليمنى أدت إلى إصابته بشلل في الطرف السفلي الأيمن وعدم القدرة على التحكم بالمثانة وحركات الأمعاء.

وتم عمل الإسعافات الأولية له بالطوارئ ونقله لغرفة العمليات وإجراء عملية جراحية بالحوض (بالمدخل الأمامي) عن طريق البطن حيث استغرقت العملية أكثر من ساعتين ونصف تم خلالها تثبيت الكسور وإرجاع الخلع وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح.

أكثر من 1600 عملية جراحية:

من جهة أخرى أجرت الفرق الطبية بمستشفى الملك خالد أكثر من 1946 عملية خلال الست الأشهر الأخيرة شملت على عمليات جراحية وعمليات اليوم الواحد بالإضافة إلى عمليات للحالات الطارئة.