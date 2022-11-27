جراحة ناجحة لـ ياسر الشهراني في عظام الوجه

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أعلن المنتخب السعودي قبل قليل عن إجراء ياسر الشهراني جراحة ناجحة في عظام الوجه بعد استقرار حالته الصحية ووفقًا للخطة الطبية المقررة.
وأُجريت الجراحة له في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.
وجاء ذلك بعد إجراء عملية جراحية له في البنكرياس يوم الأربعاء الماضي وتكللت بالنجاح.
وكان غرم العمري وكيل أعمال اللاعب ياسر الشهراني قال إن موكله سيغيب عن المباريات لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر.
وطمأن الشهراني، الجماهير، الخميس الماضي، على حالته الصحية، موجهًا شكره للقيادة السعودية على حسن الرعاية والاهتمام.
وقال الشهراني في مقطع فيديو عبر سناب وزارة الحرس الوطني من داخل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية: أحب أطمئنكم أنا بخير وصحة وعافية.
ووجه الشهراني شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اهتمامهم وحرصهم على سلامته، كما وجه شكره لسمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر.
وختم الشهراني حديثه بالشكر إلى الكادر الطبي والشعب السعودي على وقفتهم معه ودعمهم، متمنيًا تحقيق مزيد من الإنجازات للمملكة قيادة وشعبًا.