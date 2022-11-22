جريان السيول في وادي ملكان جنوب مكة المكرمة

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان السيول في وادي ملكان جنوب منطقة مكة المكرمة، خلال الساعات الماضية.

ووثق المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، جريان السيول في أحياء وادي ملكان بمنطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة وكذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.