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يرجع تاريخها إلى 5 آلاف عام

جزيرة تاروت.. قلعة تاريخ المملكة

2022-11-24 الساعة 6:10
جزيرة تاروت.. قلعة تاريخ المملكة
المواطن - الرياض

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تعتبر جزيرة تاروت من أهم المعالم السياحية التي تشتهر بها المنطقة الشرقية، ورابع أكبر جزيرة في الخليج العربي.

تقع جزيرة تاروت على بعد 6 كم من ساحل خليج كيبوس شرق المملكة، ويرجع تاريخها إلى أكثر من 5 آلاف عام قبل الميلاد، حيث تعد أقدم البقاع التي عاش فيها الإنسان.

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وتضم الجزيرة 5 قرى منفصلة عن بعضها، وهي تاروت منطقة سنابس الزور الربيعة دارين، وتعتبر الجزيرة من أهم الثغور البحرية لبلاد القطيف فكانت في العهود القديمة ذات ميناء ترسو فيه السفن القادمة من موانئ الخليج ومن بحر العرب ومن موانئ الهند.

لها دور كبير في تاريخ المنطقة

للجزيرة دور كبير في تاريخ المنطقة من خلال أكثر من 5 آلاف سنة سبقت الميلاد، إذ تحتوي على معثورات أثرية لها دلالات كثيرة توحي بالاستقرار البشري بكل عنفوان ونشاط.

من جانب آخر، لجزيرة تاروت دور كبير في الحياة التجارية في الخليج، إذ تعتمد عليها بلاد الرافدين وبقية المنطقة الساحلية في شرقي شبه الجزيرة العربية ولها علاقات وطيدة مع الكثير من المناطق المتحضرة في المنطقة.

كما تضم الجزيرة أكثر من 11 موقعًا تراثيًا، ويعتبر ميناء دارين من أقدم الموانئ في المنطقة واشتهرت في السابق بكونها مرفأً بحرياً وسوقاً نشطاً، حيث كانت مخزناً للبضائع مثل المسك والعطور والمنسوجات والتوابل.

التطوير

أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قبل قليل، اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت والمبادرات المستقبلية للجزيرة، وإنشاء مؤسسة تطوير جزيرة دارين وتاروت.

كما تضمنت الموافقة الكريمة تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة 2,644 مليار ريال، تهدف المؤسسة للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الناتج المحلي، وذلك من خلال الاستفادة من الميزات النسبية للجزيرة في النواحي التراثية، والبيئية، والسياحية. بما يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

ويتضمن التوجه التنموي للجزيرة الواقعة على مساحة 32 كيلو متراً مربعاً ويقطنها 120 ألف نسمة، تحديد المقومات والمزايا النسبية والتنافسية للجزيرة وفق ثلاث ركائز رئيسية لرسم مستقبل جزيرة دارين وتاروت، وهي: المحافظة على الجانب الثقافي والتراثي التاريخي للجزيرة. وإحياء المواقع الطبيعية والبيئية. والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز اقتصادها السياحي.

وتأتي الموافقة على اعتماد التوجه التنموي لجزيرة دارين وتاروت وإنشاء مؤسسة تطوير دارين وتاروت تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق اقتصاد مزدهر.

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