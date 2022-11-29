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يستخدمون تعطيل المنافس

جستنيه: منتخب المكسيك يلعب للعنف والتعادل

2022-11-29 الساعة 1:09
جستنيه: منتخب المكسيك يلعب للعنف والتعادل
المواطن – الرياض

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أكد الناقد والإعلامي الرياضي، عدنان جستنيه، أنه من خلال متابعته لأداء منتخب المكسيك في مباراتي بولندا والأرجنتين والتي انتهت بنتيجة التعادل أمام بولندا والهزيمة المكسيكية من التانجو الأرجنتيني، على الترتيب، لاحظ طريقة لعب المنتخب المكسيكي بمحاولة قطع الكرة بأي ثمن.

الأرجنتين والمكسيك

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العنف والتعادل

وكتب عدنان جستنيه، أمس الاثنين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: كل تركيز اللاعبين في المكسيك على قطع الكرة بأي طريقة ولو استخدموا العنف الجسدي في التحام بعض الأحيان فيه من الخطورة.

وأضاف جستنيه عبر تويتر، أمس الاثنين: الكرة الثانية مقطوعة عندهم.. إنه منتخب لا يبحث عن الفوز إنما تعطيل الفريق المنافس والخروج بأقل الخسائر متعادلًا على أقل تقدير.

المكسيك وبولندا 1
جانب من مباراة بولندا والمكسيك

السعودية ضد المكسيك

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد المكسيك، مساء يوم الأربعاء المقبل، على إستاد لوسيل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في كأس العالم 2022.

وقبل اللقاء المرتقب، يحتل الأخضر المركز الثالث في مجموعته بنهائيات كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني، فيما يتذيل منتخب المكسيك الأول لكرة القدم الترتيب برصيد نقطة.

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