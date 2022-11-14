جلسة الـ180 دقيقة لم تخفف الانقسامات بين بايدن وشي

قالت شبكة CNN الأمريكية، إنه كان هناك المزيد من التوقعات بشأن حدوث تغييرات كبيرة في العلاقات المتوترة والمتدنية بين أمريكا والصين بعد اجتماع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والزعيم الصيني شي جين بينغ.

وتابعت: استمرت المحادثات بين الزعيمين إلى ما يصل لـ 3 ساعات متواصلة، ومع ذلك كشفت ملخصات الاجتماعات التي نشرها الجانبان أن الانقسامات لا تزال مستمرة حول القضايا الرئيسية مثل تايوان وحقوق الإنسان والتكنولوجيا والتجارة.

إنجاز وحيد

وأضافت: الإنجاز الوحيد الذي حصل عليه الجانبان هو تأكيدهما على أن كلًا منهما يريد إبقاء الاتصالات مفتوحة.

وقالت CNN: وصل الحوار بين بكين وواشنطن إلى مستوى منخفض جديد في أغسطس، عندما ألغت بكين الحوار عبر عدد من المجالات ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، وحينها أعرب الجانبان عن مخاوفهما من العواقب المحتملة لسوء التفاهم.

وفي تصريحاتهما الخاصة عقب اجتماع يوم الاثنين على هامش مجموعة العشرين، أشارت كل من واشنطن وبكين إلى أنهما ستمضيان قدما في العمل معًا في مجموعة من القضايا بما في ذلك تغير المناخ والصحة والأمن الغذائي، وتعهدا بالحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة.

واتفق الرئيسان على أن فرقهما الدبلوماسية يجب أن تحافظ على الاتصالات الاستراتيجية وتجري مشاورات منتظمة، وستواصل فرقهما المالية الحوار والتنسيق بشأن سياسات الاقتصاد الكلي والعلاقات الاقتصادية والتجارة، كما اتفقا على الاستفادة الجيدة من العلاقات الصينية الأمريكية المشتركة.

وقال البيت الأبيض إن الزعيمين اتفقا على تمكين كبار المسؤولين الرئيسيين للحفاظ على الاتصال وتعميق الجهود البناءة بشأن قضايا مثل تغير المناخ واستقرار الاقتصاد الكلي العالمي بما في ذلك تخفيف عبء الديون والأمن الصحي والأمن الغذائي العالمي.

كما ذكر أن القادة أيدوا الجهود المبذولة لمعالجة قضايا محددة في العلاقات الأمريكية الصينية من خلال مجموعات العمل والآليات الأخرى.