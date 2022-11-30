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الجلسة الثامنة

جلسة جديدة لانتخاب رئيس لبنان الخميس

2022-11-30 الساعة 12:40
جلسة جديدة لانتخاب رئيس لبنان الخميس
المواطن - متابعة

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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أعضاء المجلس النيابي لحضور جلسة عامة في الحادية عشرة صباح غد الخميس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

الجلسة الثامنة

من المعروف أن هذه الجلسة هي الثامنة المخصصة لهذا الغرض منذ انعقاد أول جلسة في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي، حيث لم يتمكن المجلس النيابي من انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ ذلك الحين لعدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة للفوز بمنصب الرئاسة.

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وبحسب الدستور اللبناني، يفوز بمقعد الرئاسة من يحصل على أغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس بواقع 86 عضوًا من بين 128 عضوًا في الجولة الأولى، على أن يتم عقد جولة ثانية للانتخابات خلال نفس الجلسة إذا لم يفز أحد من الجولة الأولى، ويفوز في الجولة الثانية من يحصل على 65 صوتًا فقط.

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