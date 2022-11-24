جلسة سابعة لاختيار رئيس لبنان الجديد

يعقد مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، جلسة سابعة لانتخاب رئيس جديد للبلاد بعدما تعثر المجلس في سد الشغور الرئاسي على مدار 6 جلسات منذ 29 سبتمبر الماضي، لعدم التوافق على اسم مرشح بعينه.

عدم التوافق

ولا يزال كل فريق سياسي متشبثاً بموقفه، فالتكتلات النيابية لأحزاب اللقاء الديمقراطي والقوات اللبنانية والكتائب وكتلة تجدد وبعض المستقلين تواصل تأييد ترشيح النائب ميشال معوض، دون أن يحسم نواب قوى التغيير موقفهم باتجاه دعم مرشح واحد، فيما يرفع نواب حزب الله والتيار الوطني الحر، شعار الورقة البيضاء، بتعطيلهم نصاب الدورة الثانية.

ومرت الذكرى السنوية الـ79 لعيد الاستقلال في لبنان، الثلاثاء الماضي، من دون تنظيم احتفالات رسمية تليق برمزية المناسبة، جراء استفحال أزمة الشغور الرئاسي التي دخل البلد في دوامتها إثر انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، في 31 أكتوبر الماضي، بالتزامن مع ارتفاع حدة معاناة اللبنانيين، للعام الثالث على التوالي، من تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية يشهدها العالم بأسره منذ القرن التاسع عشر.

أوضاع اقتصادية

ووصل سعر الدولار الأمريكي إلى عتبة الـ40 ألف ليرة لبنانية، مقارنة بما كان عليه الحال، خلال فترات الشغور الرئاسي الأخيرة (2014-2016)، عندما كان ثابتًا عند سقف الـ1500 ليرة،

وبات يحتم على مجلس النواب الاضطلاع بمسؤولياته تجاه الوطن والشعب، ليبادر فورًا بانتخاب رئيس جديد يكون على قدر طموحات اللبنانيين، مع البدء الفوري بعملية الإصلاح واستئصال الفساد من جذوره.