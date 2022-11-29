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مع جريان السيول والشعاب

جمال الأجواء بالوجه بعد هطول أمطار غزيرة

2022-11-29 الساعة 7:58
جمال الأجواء بالوجه بعد هطول أمطار غزيرة
المواطن - واس

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هطلت اليوم الثلاثاء، أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك، والمراكز التابعة لها.

وشملت الحالة مراكز المنجور وأبو القزاز وبدا والكر ومركز عنتر والنخيرة والفارعة، حيث سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

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جهود رجال المرور

وباشر رجال المرور بتبوك بجهود مضنية حركة السير، وذلك مع هطول الأمطار التي تشهدها المنطقة منذ فجر اليوم الثلاثاء، والتي تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، فضلًا عن جريان السيول والأودية.

محافظة الوجه

جاهزية منطقة تبوك

وكان مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي أكد في وقت سابق، الجاهزية التامة لغرفة القيادة والتحكم بالإضافة لـ(٢٧) مركز إسعافي وفرق الاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية بحسب الخطة الخاصة بالمنطقة للتقلبات الجوية لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.

وناشد العنزي جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة  وأخذ الحيطة والحذر عند حدوث هذه التقلبات الجوية والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث – لا قدر الله – خاصة عند هطول الأمطار الغزيرة، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة؛ كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

محافظة الوجه محافظة الوجه

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