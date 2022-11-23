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بعد فوز الأخضر على الأرجنتين

جماهير الأخضر تُجيب على تساؤل البرازيليين : أين ميسي ؟

2022-11-23 الساعة 4:51
جماهير الأخضر تُجيب على تساؤل البرازيليين : أين ميسي ؟
المواطن - محمد سمعه

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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من المشجعين البرازيليين في أحد المطاعم يسألون مشجعين سعوديين عن الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فوز المنتخب السعودي أمس على الأرجنتين بهدفين، وجاء رد الجمهور السعودي بطريقة فكاهية.

 

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أين ميسي ؟!

وخلال الفيديو قال المشجع البرازيلي لمجموعة من الجمهور السعودي ” أين ميسي؟!”، فما كان منهم إلا أن أشاروا إلى اختفائه طوال المباراة بسبب قوة دفاع المنتخب السعودي.

وكان اللاعب ليونيل ميسي عبّر عن حزنه، بعد خسارة منتخب بلاده أمام منتخب السعودية، مضيفًا أن الأخضر قدم أداءً أفضل من منتخب بلاده.

وعلق قائد الأرجنتين بعد الخسارة قائلًا : “ليس لدينا أي أعذار، المنتخب السعودي كان أفضل منّا وتناقلوا الكرة بشكل جيد، وقلنا مسبقًا إنهم يملكون لاعبين على أعلى مستوى”.

وواصل: “يجب علينا أن نكون أكثر اتحادًا في مباراة المكسيك المقبلة، والأمر لايزال في أيدينا ويعتمد علينا”.

الأرجنتين تخسر الافتتاح للمرة الثانية

وأصبح الأخضر أول منتخب عربي يفوز على الأرجنتين في بطولة كأس العالم، كما خسرت الأرجنتين مباراتها الافتتاحية في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها، بعد الخسارة من الكاميرون في افتتاح مبارياتها في كأس العالم نسخة 1990 في إيطاليا.

وسبق لـ منتخب الأرجنتين الفوز بكأس العالم مرتين عامي 1978 و 1986، ووصل إلى نهائي المونديال مرتين عامي 1990 و 2014 ولكنه خسر اللقب لصالح منافس واحد وهو المنتخب الألماني.

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